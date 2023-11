El frío llega a Málaga: los termómetros bajarán hasta los 10 grados esta noche

El 'veranillo de San Martín', con máximas que esta semana han llegado a rozar en Málaga los 30 grados, podría tener las horas contadas. Después de varias jornadas de temperaturas de récord para un mes de noviembre, la Agencia Estatal de Meteorología advierte de la caída de los termómetros que está prevista. La situación anticiclónica de estos días más calurosos se verá interrumpida por la llegada de una masa de aire más frío que se verá reflejado en el descenso generalizado del mercurio. Las noches serán más frías desde hoy. El cambio más significativo se experimentará esta misma madrugada, cuando se espera que el mercurio descienda hasta los 10 grados.

Durante el día, la bajada de las temperaturas comenzará a partir de este sábado, con máximas de 20 grados, aunque el lunes podría producirse incluso un incremento de las mismas con respecto a los registros del fin de semana.

No obstante, la caída de los termómetros en Málaga no será tan abrupta aunque seguirán la misma tendencia descendente que el resto de país. Según los mapas de evolución diarios, teniendo en cuenta el margen de incertidumbre, en la provincia la bajada será muy progresiva, tanto en las máximas como en las mínimas. La diferencia entre el lunes y el jueves podría llegar a ser de unos 7 grados menos. No obstante, las máximas seguirán rondando los 20 grados.

Una semana igualmente seca

Los pronósticos de Aemet no son nada halagüeños en este sentido. Aunque el cambio de tiempo parece que sí traerá lluvias al norte, es poco probable que lleguen al sur, en plena sequía.

Andalucía llevaba unos días viviendo unas temperaturas impropias de este mes de noviembre pero es algo habitual y es conocido como el veranillo de San Martín. Este fenómeno se da en el penúltimo mes del año cerca de la festividad de San Martín y las temperaturas suelen aumentar algunos grados por encima de la media, aunque este periodo no es muy largo y es sólo un espejismo de buen tiempo antes de que comience el verdadero frío.

Bajada generalizada de las temperaturas

Se espera que en las ocho provincias andaluzas los termómetros vayan bajando gradualmente a lo largo de la semana que viene, por el momento, se prevé que el durante el fin de semana las temperaturas se mantengan estables y en algunos puntos de la comunidad autónoma ya si se pueden ir notando cómo van descendiendo. Los vientos serán de levante en el litoral mediterráneo y Cádiz; flojos variables en el resto, con intervalos moderados de componente sur, y de levante fuerte en el Estrecho, con rachas ocasionalmente muy fuertes.

Estos días previos se han registrado más de 30 grados en algunas ciudades andaluzas, lo que ha alertado a parte de la población porque no es normal que haga tanta calor en el mes de noviembre. Pero con la llegada de este anticiclón que trae consigo un viento frío traerá de vuelta a Andalucía el frío invernal que es más propio de esta época del año.

El verdadero cambio de tiempo se notará a partir del lunes aunque en algunas partes de Andalucía, se hará efectivo a partir del martes, desplomando las mínimas en 5 o 6 grados, con una media de entre 9 y 10 grados. Algo mucho más propio de esta etapa, próxima a la Navidad.