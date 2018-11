Lo suyo ha sido la Educación Especial y tan difícil como gratificante valora una etapa que ya tocaba cerrar. “Han sido años estupendos pero era el momento de dar paso a nuevas generaciones, a jóvenes con otra energía”, comentó Ana Bandera. Con 61 años y medio y después de trabajar durante 35 para la enseñanza pública, le ha llegado el momento de pasar el relevo. “En mi especialidad hay que estar muy alerta, muy dispuesto también y las energías a mi edad van disminuyendo”, agregó esta docente de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje que fue una de las homenajeadas ayer en el acto organizado por la Delegación Territorial de Educación. En el auditorio de la Escuela Superior de Arte Dramático se agradeció la labor de los 414 docentes de la provincia que se jubilaron el curso pasado.

“Si el alumnado es el eje del sistema educativo, el centro, el profesorado es la herramienta principal para conseguir su éxito educativo”, explicó ayer la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Sonia Gaya. Por eso consideró “merecidísimo” el homenaje y quiso agradecer “la vocación, el compromiso, la entrega y profesionalidad” de los docentes que han dedicado gran parte de su vida “a enseñar a cientos y cientos de estudiantes, habéis sembrado en ellos conocimientos, habilidades, principios y valores. Os habéis convertido en su inspiración”, señaló Gaya.

Una experiencia que no se quiere perder

También destacó, poco antes del acto, que los profesores que hoy dicen adiós “son el mejor testigo de la evolución que ha vivido la educación andaluza, han tenido que reciclarse, formarse, adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías, a las necesidades del alumnado y la sociedad”.

Esta experiencia, según destacó la consejera, es de tal importancia que no quieren dejarla perder. Por ello, a lo largo de este curso escolar se va a implantar un programa para poder contar voluntariamente con su colaboración en actividades vinculadas con las bibliotecas, la extra escolares o los debates intergeneracionales.

A Lola Díaz Galindo su salud no le va a permitir seguir vinculada a la escuela. Se ha tenido que ir un poco antes de tiempo pero cuando ya había acumulado 34 años de servicio. En sus comienzos fue profesora de Educación Física, una de las pocas mujeres de la especialidad, que tuvo que estudiar en Huelva. “Me dejo atrás muchísimos recuerdos y experiencias magníficas y muchos alumnos, compañeros, familias, son muchos años en los que he trabajado muy a gusto”, confesaba ayer en la entrada al acto esta maestra del colegio Los Jarales de Rincón de la Victoria.

"Lo más gratificante son los alumnos, los compañeros y lo más duro los pocos medios que en un momento dado hay para llevar a cabo tu trabajo"

A su lado, Josefa Cárdenas, que desarrolló su vida profesional en la enseñanza de adultos. “Venían personas mayores a las que había que alfabetizar, fue una época bonita”, recordaba. Luego llegaron los chavales que dejaron demasiado pronto la escuela para trabajar en la construcción y que la crisis devolvió al sistema educativo porque necesitaban un título. Y también los recién llegados, los inmigrantes, que han buscado en la educación de adultos la forma de aprender español, informática o herramientas para adaptarse a su nueva realidad. “Lo más gratificante son los alumnos, los compañeros y lo más duro los pocos medios que en un momento dado hay para llevar a cabo tu trabajo”, comentó Cárdenas.

"Para mí lo peor, claramente, es la burocracia y la falta de confianza que demuestra la administración en los profesores"

Rafael Rueda, profesor de Educación Física y de Primaria, que también ha enseñado en Marruecos y Francia, se quedará con esos estudiantes y esas familias que creyeron en su papel como maestro. Lo que no echará de menos será la burocracia. “Para mí es lo peor claramente, eso y la falta de confianza que demuestra la administración en los profesores, que parece que tenemos que estar todo el día haciendo papeles para demostrar no se qué exactamente, no nos dejan hacer verdaderamente el trabajo que debemos y se supone que sabemos hacer”, apuntó. En general, lamentó, a pesar de todo lo que se habla siente que “la educación está infravalorada en este país".