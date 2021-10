Los hoteles de la capital prevén elevar la ocupación al 95% gracias a la Magna

La procesión magna del próximo día 30 va a permitir alargar aún más la temporada turística, sobre todo en la capital, como demuestran las previsiones del sector hotelero. Paco Moro, vicepresidente de la Asociación de Hosteleros de la Costa del Sol (Aehcos), prevé que en la ciudad de Málaga la ocupación llegue en el puente de noviembre al 95% –es decir, al casi lleno– y que en el día de la Magna, el sábado, se rozará el completo. Será una situación, dice Moro, que “no es normal” y que se produce por la confluencia de dos factores. Por un lado, el turismo extranjero está en línea ascendente –los británicos, por fin, están llegando y los vuelos se recuperan– y, por otro, “hay un turismo nacional cultural y religioso que es muy importante en número”, dice Moro.

Málaga capital está obteniendo mejores datos en octubre que la media de la provincia al ser su segmento de visitantes más urbano, más de turismo cultural y de compras. Un ejemplo de esta pujanza es el hotel Molina Lario. Su directora, Miriam Ortiz, asegura que el mes de octubre ha estado “al nivel de agosto”, con un 96% de ocupación media. “Hay muchos días que hemos tenido el hotel completo”, dice, y eso ha sido posible por el turismo internacional, que ahora supone el 70% y el nacional el 30% cuando durante la pandemia había sido justo al revés. “Son ocupaciones increíbles para lo que venimos sufriendo; la situación nos ha sorprendido a todos, al final el alargamiento de la temporada se ha producido”, afirma Ortiz. La directora del Molina Lario se quiere mantener prudente, en cualquier caso. “El turista extranjero está volviendo, pero el futuro depende de la evolución de la pandemia de los distintos países. Por eso no hay que pecar de triunfalismo. Tenemos que hablar del día a día, de lo que ocurre a día de hoy, mes de octubre”.

Beneficios para las localidades cercanas a Málaga Si Málaga capital tiene una previsión más o menos clara, no ocurre lo mismo con la provincia.Javier Hernández, vicepresidente de Aehcos, afirma que las reservas se producen muy a última hora y que algo tan circunstancial como el tiempo atmosférico puede hacer que la ocupación varíe drásticamente. Lo que sí es claro es que se consolida la tendencia a que el turismo internacional sea mayoritario en los hoteles (65-70%). Y también se espera que localidades como Torremolinos, Rincón de la Victoria y en menor medida Benalmádena pueden beneficiarse del casi lleno de Málaga y elevar su ocupación hotelera.

Nadie quiere lanzar las campanas al vuelo. Se espera que noviembre vaya bien, pero no se ve que se esté regresando a 2019. Moro afirma que la ocupación está entre tres y cuatro puntos porcentuales por debajo de la de ese año y los precios entre cuatro y cinco y no prevé que se vuelva a las cifras prepandemia ni siquiera el año que viene. “Este año va a ser imposible y dudo que ocurra en 2022. 2019 fue un año de récord y ahora, además, están abriendo más hoteles. Quizás no lleguemos a ese nivel hasta 2023”, afirma. Además, un segmento muy importante para Málaga, el de turismo de negocios y eventos, está recuperándose mucho más lentamente. Jorge González, director del hotel AC Málaga Palacio, espera que se recupere “todo el mercado de eventos, de congresos, que es muy importante”.En su caso, no espera un incremento especial de la ocupación por la Magna y cree que el puente de noviembre será algo más bajo que el del Pilar. “Ahora estamos algo por debajo de 2019, un 10% más o menos, y con una ocupación del 80%”, dice.

Paco Moro espera que vengan “dos o tres congresos” en noviembre que salven el mesy permitan seguir alargando los buenos datos en la capital. Pero es consciente de que el turismo de negocios como tal ha cambiado tras la pandemia. “Hoy he tenido una videoconferencia conBarcelona que en 2019 no hubiera existido, hubieran venido aquí”, ejemplifica. No son suficientes, para los hoteles, eventos con 100 o 200 personas, como ahora. Para que tengan efecto, dice el representante de Aehcos, deben superar las mil personas.

El representante de los hosteleros, Javier Frutos, reflexiona que en 2019 Malaga estaba en un “crecimiento exponencial bastante importante” y la pandemia lo frenó todo. Ahora vive una “fuerte recuperación, está mejor que otras capitales, pero aún no estamos en la normalidad. Es pronto para sacar conclusiones", dice.