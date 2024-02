Próxima huelga de Renfe en Málaga: fechas de los parones en marzo

Para el próximo mes de marzo, trabajadores de Renfe han convocado nuevas jornadas de huelga. En concreto, los parones se harán el viernes 1, el lunes 4 y el martes 12 de marzo. El sindicato predominante del sector, Semaf, ha informado que esta decisión surge como una medida de protesta ante lo que se describe como una paralización del plan de empleo y violaciones a acuerdos sobre jornadas laborales.

En la anterior huelga convocada, el pasado 9 de febrero, en Málaga se cancelaron una treintena de trenes con origen y destino a la capital. A los usuarios de los trenes afectados se les comunicó con antelación de las cancelaciones y se les ofrecieron otros horarios así como la devolución integra del precio del billete. Esta huelga también afecto a las dos líneas de cercanías de Málaga, en hora punta solo salieron un 75% de los trenes, y el resto de la jornada en un 50%.

Fechas y trenes afectados en las próximas huelgas

Para el mes de marzo, se han anunciado tres días (1, 4 y 12) en los cuales también se llevarán a cabo huelgas de 24 horas. Además, para el 6 de marzo se han programado paros en tres franjas horarias críticas: de 7:00 a 10:00 horas, de 13:00 a 16:00 horas y de 19:00 a 22:00 horas.

Aún no se conocen los trenes concretos a los que afectarán estos parones (en la web de Renfe hay trenes que no se pueden comprar, pero no se especifica que sea por la huelga, en la anterior convocatoria estaba indicado).

Reivindicaciones de la huelga de Renfe

Entre las situaciones que han dado lugar a la convocatoria de huelga, está el "incumplimiento" de ciertas cláusulas del III Convenio Colectivo, específicamente la cláusula 5ª sobre la jornada laboral y la cláusula 12ª relativa al Plan de Empleo. Los representantes de Semaf dentro de Renfe subrayan la falta de nuevas incorporaciones de maquinistas. A esto se suman las "contrataciones congeladas". Desde los Ministerios de Transporte y Hacienda, se ha frenado la autorización para la reposición de personal necesario. Esta falta de acción ha resultado en plantillas de maquinistas insuficientes, lo que inevitablemente conduce a la cancelación de servicios y a una reducción en la calidad del servicio ofrecido a los usuarios.

La falta de personal no solo incumple la cláusula de jornada del convenio, ya que los maquinistas restantes se ven forzados a exceder sus horas de trabajo, sino que también socava la eficacia y eficiencia del servicio de Renfe. La asociación sindical ha lanzado un llamado urgente para la "reactivación" del Plan de Empleo y un aumento en la contratación, en un intento por evitar un deterioro aún mayor del servicio.