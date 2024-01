“Indignación” de los médicos por la pregunta 84 del examen MIR

“Vergonzosa, humillante, indignante”. El malestar por la pregunta 84 del examen MIR del pasado sábado casi no deja resquicios entre los médicos de familia de Málaga. Contaba Mariángeles Bernal, que por su labor sindical estuvo este martes por la mañana en varios centros de salud y que la “indignación” era generalizada entre los profesionales. El polémico interrogante sugiere que un facultativo superado por la sobrecarga de trabajo tiene un trastorno de la personalidad. “Hace ver como un trastorno psicológico o una enfermedad que una persona esté sobrecargada y quiera ser responsable con su trabajo. Muchos compañeros decían ‘Soy yo’”, comentaba la delegada del Sindicato Médico de Málaga, aludiendo a que se sentían identificados con la situación.

La pregunta exponía el caso de un facultativo que “con frecuencia acumula retraso de 2 horas en la consulta, creando algún conflicto, aunque es el que menor cupo tiene de pacientes”, y eso que “empieza su jornada laboral antes de la hora para planificar y adelantar su trabajo, pero siempre es el último en salir”. Según el cuestionario, el facultativo en cuestión se justificaba en ser “muy perfeccionista” y aseguraba que apenas tenía tiempo “para ir al gimnasio” o hacer “vida social”. Los aspirantes debían responder si este exceso de perfeccionismo es síntoma de algún trastorno de personalidad como esquizofrenia, trastorno esquizoide u obsesivo compulsivo.

“Lo pone de tonto, de torpe y además lo criminaliza porque lo responsabiliza de crear conflicto”, reflexionaba Bernal. Y apuntaba que el diagnóstico más acertado –burnout [síndrome del trabajador quemado]– no aparece entre las respuestas. En la misma línea que el Sindicato Médico Andaluz (SMA),tachaba la pregunta de “insulto” hacia el colectivo, pedía su retirada, que se supiera quién la redactó y que pidiera disculpas.

Dado que el profesional del enunciado tiene un cupo, aunque el texto no lo pone, los médicos coincidían en que se refiere a un facultativo de Atención Primaria. “La pregunta es superdesafortunada. No debería haber llegado al examen. Estamos molestos e indignados porque es una falta de respeto”, comentaba Marta Álvarez, facultativa del centro de salud de El Limonar y vicepresidenta tercera de la Sociedad Andaluza de Medicina de Familia y Atención Primaria (Samfyc). Mientras volvía de una visita domiciliaria, opinaba que la pregunta etiqueta con un trastorno mental a alguien que “con pocos recursos, poco tiempo y mucha burocracia intenta hacer bien su trabajo”. Recordaba que la especialidad de Medicina de Familia es deficitaria y que ha habido años en los que no se han cubierto todas sus plazas MIR. “Ypreguntas como estas desalientan a los aspirantes a elegirla, cuando es la más bonita porque es la más cercana al paciente”, comentaba.

Por su parte, el Colegio de Médicos de Málaga calificó de “vergonzosa e intolerable” la pregunta número 84. “La cuestión no abordaba ningún tema médico imprescindible para el ejercicio de la profesión sino que tuvo como objetivo estigmatizar a los facultativos”, señaló la entidad. Además, agregó que “confía que se elimine la pregunta en el próximo examen y se eviten cuestiones de este tipo en futuras ediciones”.Juan María Rodríguez, médico de familia en Alozaina, también opinaba sobre el asunto. “La realidad es que si hay retrasos en Atención Primaria es porque no contratan personal y en el ejemplo se culpa al facultativo. Es un enunciado poco acertado porque se le responsabiliza por querer hacer bien su trabajo. Es motivo de mofa cuando la falta de médicos de familia es de la Administración”, decía el delegado de CCOO.

Guillermo Ramos también es médico. Pero aún no tiene especialidad. Justamente por eso hizo el examen MIR el sábado pasado. Aseguraba que la pregunta no le sorprendió porque en la academia habían hecho ejercicios similares, aunque con otras profesiones. Comentaba que le llamó más la atención el enunciado misógino u homófobo de otros interrogantes. Opinaba que la pregunta 84 no debía retirarse porque alteraría el resultado del examen y estimaba que aunque el texto no lo elabora el Ministerio sino un comité, Sanidad “tiene responsabilidad” porque al final es el que gestiona el examen MIR. Añadía que en su opinión, “el Ministerio tiene que hacer menos activismo y más política”.