La subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, ha pedido a los hombres una mayor implicación ante el problema de la violencia contra las mujeres y los comportamientos machistas y a las mujeres "ser cómplices y no rivales", tras asegurar que la conciencia social sobre este problema "aún no es plena" y constatar un repunte de los casos de seguimiento policial en la provincia en el último año.

"Si los hombres no se alzan contra el machismo, la igualdad no será posible", ha asegurado Gámez en un acto celebrado en la Subdelegación del Gobierno con motivo del Día Contra la Violencia de Género y en el que colectivos feministas, medios de comunicación, representantes del deporte y de las fuerzas de seguridad han leído un manifiesto contra la violencia de género y han rendido homenaje a María Adela y Manoli, las dos mujeres asesinadas este año en Málaga.

Gámez, que se ha declarado una "feminista en un Gobierno feminista" ha recalcado que la violencia "hay que mostrarla como es, un infierno" con toda su crudeza, y es preciso hacer un esfuerzo por difundir el maltrato, visibilizarlo. El aumento de los casos con seguimiento policial en la provincia, 3.098 activos y 13 más que el pasado año por estas fechas, y especialmente el incremento detectado entre jóvenes adolescentes, 49 de estas mujeres son menores de edad. Desde el 3013 han muerto en la provincia 37 mujeres y tres menores.

En este momento 59 mujeres tienen un sistema telemático de protección que les advierte de la cercanía de sus agresores, un sonido que según Gamez llega a convertirse en "el terror más violento".

Por último, la subdelegada hizo suyas las palabras de Miguel Morente de que "el que mata es el machismo, el asesino sólo ejecuta" y recalcó que a parte de la implicación de los hombres, las mujeres "debemos ser solidarias, nos conviene ser más cómplices que rivales en este mundo tan complicado".

En el manifiesto, leído por representantes de colectivos feministas o los mandos policiales, se abundó en la "lacra social" que re`presenta esta violencia, de que queda pendiente "la revolución desde el interior, desde la profunda defensa de las víctimas", como expuso la fiscal delegada contra la Violencia de Género, Flor de Torres, o la petición de los representantes policiales para que las víctimas o sus entornos denuncien los casos. "La violencia machista es una realidad insoportable que nos descalifica como sociedad", aseguró el teniente coronel de la Guardia civil, Jesús Esteban.

Un maltratador nunca será un buen padre, ni un buen amigo ni un buen vecino", aseguró otro de los participantes en la lectura del manifiesto, donde la periodista Esther Luque puso hincapié en que sin feminismo no habrá igualdad real, que es preciso "acabar con las manadas", que "las mujeres somos libres " y que un "no es un no". También la coordinadora de la Asamblea de Periodistas de la Asociación de la Prensa de Málaga, Teresa Santos, recalcó que los casos de violencia machista no deben tratarse como un suceso, porque están afectando a la sociedad entera.