Los malagueños dedican ya la mitad de su sueldo a la hipoteca

El precio de la vivienda en Málaga sigue dejando datos preocupantes y no sólo ya para aquellos que no buscan la propiedad. El gasto en hipoteca de los malagueños ya se ocupa la mitad (un 48%) de su sueldo medio, según la sexta edición del Observatorio Assets Under Management elaborado por Axis Corporate

Si ponemos el foco en Andalucía, los malagueños son los andaluces que más presupuesto destinan al pago de la hipoteca, concretamente un 48% de su sueldo, seguidos de sevillanos (36%), onubenses (31%), granadinos y almerienses (29%). A la cola se encuentra la provincia de Jaén cuyos habitantes destinan un 22% de su sueldo a esta acción.

Cabe recordar, además, que el porcentaje del salario que hay que destinar en Málaga al alquiler es muy similar, un 47%, siendo la provincia que más exige a sus moradores, muy por encima del 30% que se dedica en España, según un estudio de Idealista con los datos del primer trimestre de 2023.

Según este informe, con datos recopilados y analizados hasta 2022, las provincias en las que el precio de la vivienda ha subido con mayor velocidad son las que presentan el precio por metro cuadrado más caro, tensionando mercados como Madrid, Baleares o Barcelona. Estas mismas provincias presentan, adicionalmente, las mayores tasas de porcentaje de salario destinado al pago de hipotecas, destacando situaciones de riesgo en Málaga y Baleares donde ya superan porcentajes cercanos al 30 %, valor máximo recomendado por las entidades financieras y el Banco de España.

Tras la subida del 2,5 % en el precio medio de la vivienda en España en 2021, todo apuntaba a que este dato sólo iba a continuar ascendiendo. Tanto es así que, en 2022, el precio medio de la vivienda creció un 7,4 %, registrándose así el mayor dato en 15 años, según el Instituto Nacional de Estadística. A esto debemos sumar también, como consecuencia de la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo, la retracción de los precios en un 0,8 % en los dos últimos trimestres de 2022. En Málaga, este porcentaje es del 24,8 %.

El objetivo de este Observatorio, pionero en el sector, es ofrecer un recorrido por el mercado de la gestión de activos a nivel nacional e internacional que abarca tanto el sector inmobiliario como el de la gestión de non performing loans en manos de entidades financieras y fondos de inversión. La presente edición recupera la visión de un ejercicio completo (2022) incluyendo datos de 2021 que no estuvieron disponibles en la pasada edición por el impacto de la pandemia, aportando una visión global de cómo ha afrontado el sector las sucesivas crisis sanitarias, políticas y energéticas de los últimos años.