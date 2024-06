La morosidad en las comunidades de propietarios de la provincia de Málaga roza el 9%

La morosidad en las comunidades de propietarios de Málaga tiene niveles "aceptables", según los administradores de fincas, que no obstante reconocen la existencia de morosos profesionales que no pagan hasta que no los obliga un juzgado. El porcentaje se sitúa en el 8,95% en la provincia, el 8,17% en la capital y el 6,80 en Melilla. Estos son algunos de los datos incluidos en un estudio de la Universidad de Málaga (UMA) sobre la profesión en esta zona geográfica.

Según el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla (CAF), la morosidad está "estable" desde la crisis de 2008 y del repunte que hubo durante la pandemia debido a los ERTE, lo que es un indicador indirecto de la buena marcha de la economía malagueña. Pese a que esa proporción es "aceptable", en opinión del presidente de la entidad, Manuel Jiménez, esos impagos generan un problema en las cuentas de las comunidades. "Porque si un propietario no paga, falta presupuesto", ha señalado. La institución no ha precisado el monto anual de los impagos.

Existen dos perfiles de morosos: el que no paga porque tiene problemas económicos reales y el que no lo hace porque no quiere. "Los vecinos son comprensivos cuando una persona no paga porque no puede", ha reconocido Jiménez. Bien porque se queda desempleado o porque tiene una pensión pequeña. Pero luego está el moroso profesional. "Los vecinos se conocen entre ellos. Y ahí no tienen piedad y nosotros menos todavía", ha apuntado el presidente del Colegio.

No obstante, ha insistido en que siempre intentan la mediación para evitar pleitos judiciales. Sea mediante mediando o acudiendo a la Justicia, los administradores intentan que la comunidad cobre. "Porque dejar que los morosos no paguen perjudica a los que cumplen", ha enfatizado Jiménez.

La morosidad a veces proviene de extranjeros que tienen en Málaga su segunda residencia e incluso de bancos que -tras quedarse con viviendas cuyos compradores no pueden afrontar la hipoteca- se retrasan en el abono de la comunidad.

Estas realidades fueron relatadas durante la rueda de prensa en la que se presentó el Estudio sobre el sector profesional de la Administración de Fincas en Málaga y Melilla. Un primer informe elaborado por la Cátedra CAF de la UMA en colaboración con el Colegio y que se basa en encuestas a 336 profesionales.

El análisis -presentado por la directora de la Cátedra CAF, Eva María González,- hace una radiografía de las comunidades de propietarios de Málaga y también de la profesión. Sobre el primer ítem, el estudio precisa que un 39% de las viviendas en la provincia y un 9% en la capital son segundas residencias, que casi la mitad -46,4%- tiene entre 13 y 40 viviendas y que el coste que paga cada propietario de media por la gestión que hacen los administradores es de media de 5,26 euros. También señala el informe que el 46% de viviendas tienen ascensor, un 42% además cuentan con zonas de esparcimiento y que casi el 10% carece de elevador. Respecto a la profesión, el documento señala que casi el 60% son varones y el resto, mujeres y que el 67% de los despachos se ubican en la provincia y el resto en la capital. La amplísima mayoría -el 91%- tiene un único despacho. De media, el número de empleados es de 2,5 y en un 97,7% son profesionales que trabajan de forma independiente, ya que no pertenecen a grupos o cadenas empresariales. "La mayoría son pequeños empresarios. De hecho, el nombre del despacho suele ser el del administrador", ha comentado el presidente del Colegio. Jiménez recordó que el sector da empleo directo a más de 3.000 personas y que hay comunidades que mueven más patrimonio que algunos ayuntamientos.

El decano de la Facultad de Márketing y Gestión de la UMA, Benjamín del Alcázar, destacó el aporte del informe para conocer cómo está la profesión y su utilidad como herramienta para dar "desarrollar estrategias y acciones para mejorar la profesionalización del sector". La vicedecana, Marisa Mandly, puso sobre la mesa que la colaboración entre la UMA y el Colegio, que ya ha hecho posible la creación de la Cátedra CAF, continúe avanzando con un máster , que "una entidad bancaria ya tiene interés en patrocinar".

El vicerrector de Comunicación, Francisco Paniagua, recogió el guante tanto para trabajar en la puesta en marcha de ese máster, como de "futuros títulos de expertos". Opinó además que el informe ayuda a la transferencia de conocimiento de la UMA para contribuir la sociedad y permitirá a la Facultad de Márketing y Gestión mejorar la formación de los futuros egresados.