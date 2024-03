¿Qué municipios de Málaga serían zona de alquiler tensionado?

El precio de la vivienda en Málaga sigue escalando sin que parezca tener techo. Según los últimos datos recogidos por la plataforma Idealista, el precio de alquiler del metro cuadrado en Málaga en el mes de febrero es de 14 euros, mientras que el precio nacional es de 12,6 euros, siendo el de la provincia malagueña superior a la media española. Estos datos reflejan la realidad que viven aquellas personas que buscan alquilar una vivienda.

El Gobierno central ha propuesto una ley en la que haya un precio tope de los alquileres con el que pretende marcar unos límites para las zonas donde los pisos no son accesibles, conocidos como alquiler tensionado. Si bien es una posibilidad que abre el Ministerio de Vivienda, son las comunidades autónomas las que deben decidir si acogerse o no a la medida y de momento la Junta de Andalucía ha mostrado un rechazo frontal y sólo Cataluña va a aplicarlo en territorio nacional. Según el Gobierno central, esta medida supondría que los habitantes no destinen más de un 30% de su salario a la vivienda, acorde a las recomendaciones de los expertos

Para poder ver qué zonas de España tienen lo que es conocido como un alquiler tensionado, el Ministerio de Vivienda a ha habilitado el Sistema Estatal de Referencia del Precios de Alquiler de Vivienda, un sistema que establece los precios máximos y mínimos de una vivienda a partir de las características de la misma (superficie, estado de conservación, si tiene ascensor o no, etc.).

Características de las zonas de alquiler tensionado

El objetivo de declarar las zonas de alquiler tensionado es el de poner límites a los precios del alquiler. Respecto a las características que indicó el Gobierno para considerar una zona de alquiler tensionado, son las siguientes:

Que el precio del alquiler (o de compra) no suponga más del 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares de esa zona.

de los ingresos medios o de la renta media de los hogares de esa zona. Así como que el precio de alquiler (o de compra) de la vivienda de estas zonas aumentaran en 3 puntos porcentuales por encima del IPC, en los cinco años anteriores, de la comunidad autónoma en la que se encuentre.

En el caso de la provincia de Málaga, son varios los municipios que cumplen estas características. Además, respecto a la capital, este medio hizo un análisis, seleccionando un anuncio de cada uno de los distritos de la ciudad, tratando que estén en la media de precio de los ofertados en un conocido portal inmobiliario y ha hecho una media de cuánto excede sobre la media de la horquilla que propone el Ministerio para ese piso, lo que supondría una rebaja de 500 euros en el precio del alquiler en la ciudad.

Consultando los datos ofrecidos por Idealista, en 2019, el precio del metro cuadrado en la provincia era de 9 euros, mientras que el pasado mes de febrero de este año, ascendía a 14 euros.

Municipios de Málaga que podrían ser zona de alquiler tensionado

Teniendo en cuenta estas características, dentro de la provincia de Málaga se podrían considerar zonas de alquiler tensionado ciertos municipios, en los que encontramos los alquileres más alto en torno a los 1.000 euros (en Marbella o Benahavís) y el más bajo en torno a los 500 euros (Manilva o Alhaurín el Grande). Hay que tener en cuenta que el Gobierno no ha especificado que la categorización se realice por municipios, se pueden considerar zonas de alquiler tensionado barrios, conjunto de poblaciones, e incluso una comunidad autónoma al completo.

La relación de municipios de Málaga que cumplen las características del Gobierno son: