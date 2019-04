Se presenta complicado este Miércoles Santo para las cofradías malagueñas. También el resto de la Semana Santa. Las altas probabilidades de lluvia siguen activas y según Agencia Estatal de Meteorología se esperan precipitaciones a partir de las 24:00. A esa hora, salvo Salesianos que tiene su encierro fijado para las 23:40, las seis hermandades restantes estarían aún realizando sus recorridos procesionales.

Mediadora que entra en el centro desde la lejana calle Ayala, las Reales Cofradías Fusionadas con sus cuatro tronos, La Paloma, que estima su llegada a la casa hermandad a las 24:30, El Rico que no alcanzará la Victoria hasta la 1:30, La Sangre, que prevé subir por Dos Aceras media hora más tarde y, sobre todo Expiración, que aunque este año adelanta la salida a las 21:30 no se encierra hasta las 3:10, tendrán que tomar esta tarde la decisión de salir o no según los avances meteorológicos de última hora.

Entre las 19:00 y las 20:00 del jueves también se prevé tiempo inestable. Sin embargo, parece que la posibilidad de lluvia decae en la noche y la madrugada del viernes. Ante un panorama todavía cambiante, las cofradías que tienen sus salidas desde hoy hasta el Domingo de Resurrección miran al cielo esperando que éste les de una tregua para poder salir a la calle.