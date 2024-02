Avilés, en su presentación: "Creo que el Málaga se ha ganado un respeto"

El Málaga CF cerró el mercado invernal de traspasos con la llegada de Carlos Puga para generar competitividad en el lateral derecho y de Javier Avilés para cerrar la delantera después de la rescisión de contrato de Loren Zúñiga. Este martes fueron presentados los recién llegados.

El delantero se mostró bastante contento con su llegada y no lo considera un paso atrás en su carrera deportiva después de haber jugado en Segunda División. "Para mí, aunque el Málaga esté en Primera Federación, no es un paso atrás, Creo que el Málaga se ha ganado un respeto en España", comentó.

Después de esto, quiso dejar patente sus sentimientos sobre la ciudad: "La verdad que la adaptación es muy fácil, porque es una de las mejores ciudades de España. A los compañeros me he adaptado muy fácil porque me han acogido bien y al juego iré adaptándome con el tiempo". Además, desveló su relación previa con ella: "Ya conocía Málaga porque tengo familia aquí y mi objetivo aportar al equipo con goles y ya partido a partido y a ver hasta donde llegamos".

Avilés tuvo unas palabras sobre sus primeros minutos con la indumentaria blanquiazul: "La verdad que el estadio y la afición son impresionantes. Me parece que tiene una afición que es de las mejores de España". El atacante no se mojó sobre si actuará de 'nueve' o por las bandas: "La verdad que me he acostumbrado a jugar en ambas posiciones y ya me es indiferente. Pienso en mejorar al equipo lo máximo posible y ayudar en lo que me pida el entrenador".

Por último, desveló un poco de cómo fue su decisión de firmar con el Málaga CF: "Desde que comenzó el mercado, le dije a mi agente que quería venir a Málaga y conocer el club desde dentro y devolverlo donde se merece".