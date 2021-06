Brahim se queda fuera de la lista de España para los Juegos Olímpicos

El malagueño Brahim Díaz no estará finalmente con la Selección Olímpica para los Juegos Olímpicos de Tokio. Luis de la Fuente ha conformado una lista de 22 jugadores entre los que no aparece el malacitano del Real Madrid a préstamo en el Milan. Había sido habitual e importante en las citaciones de las sub 21 del seleccionador y debutó con la absoluta tras el positivo de Busquets en el amistoso ante Lituania.

En la lista de 22 jugadores del combinado olímpico sí está Pau Torres, ex jugador del Málaga CF y uno de los absolutos que ha citado Luis de la Fuente. En total son seis los jugadores que disputarán tanto Eurocopa 2020 como Juegos Olímpicos. Además de Pau, estarán también Unai Simón, Eric García, Pedri, Dani Olmo y Oyarzabal.

La lista de convocados la completan Álvaro Fernández, Domínguez, Mingueza, Zubimendi, Ceballos, Mikel Merino, Carlos Soler, Vallejo, Óscar Gil, Bryan Gil, Asensio, Cucurella, Miranda, Moncayola, Rafa Mir y Javi Puado.

La no llamada de Brahim sorprende en cierta manera. Estaba en todas las quinielas para acudir a los Juegos Olímpicos pero la citación de absolutos como Pedri, Dani Olmo u Oyarzabal, le dejan sin opciones.

Los seleccionados están citados el próximo 30 de junio en Madrid para comenzar la concentración previa a los Juegos Olímpicos, que tendrá lugar en Benidorm. No será hasta el 13 de julio cuando el combinado español viaje a tierras japonesas. El debut en los JJOO tendrá lugar el 22 de julio ante Egipto, el 25 se medirán a Australia y el 28 a Argentina.