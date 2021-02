Cristian Rodríguez, prendado de Ramón Enríquez

Cristian Rodríguez desveló quién es el jugador que más le gusta del Málaga, al que hoy precisamente le ha llegado una mala noticia: “Yo me quedo con Ramón. Es el que más me ha impresionado hasta ahora. Me llevo muy bien con él, hablo cada dos por tres con él y le digo que tenga tranquilidad, que es muy joven y que los pies en el suelo sobre todo. Que intente crecer partido a partido y que no piense en el más allá, que todo llegará con tranquilidad. Ramón me ha sorprendido para mucho y muy bien. Me han comentado que se ha puesto más fuerte, que el año pasado era un poco más endeble. Yo es que lo conozco de un año y te puedo hablar de lo que he visto, del año pasado no. Este año me parece increíble, es muy joven y le queda mucho fútbol. Tiene que mejorar muchísimas cosas, pero es increíble las condiciones que tiene y la paz que transmite al equipo. Me alegro mucho por él, trabaja día a día y disfruta mucho de esto".

Hizo también un pequeño balance del estado del Málaga en las últimas fechas, donde se sembraron ciertas dudas alrededor del equipo: “Cuando los resultados no te acompañan es verdad que la situación es más complicada. Crees que nada te sale, que todo te sale mal. Y es cuando más tranquilidad tienes que tener. Necesitábamos ganar como sea. Ahora viene el Zaragoza, que viene en una racha ganadora”.

La derrota ante la Ponferradina fue un punto de inflexión que derivó en triunfo en Alcorcón: “Después del partido tuvimos reunión con el míster y lo hablamos. No fue la imagen que queríamos dar. Pienso que a veces un toque de atención así nos viene bien. Fue una derrota complicada, pero a veces estas derrotas te hacen más fuertes. Pero ni contra la Ponferradina íbamos a descender ni ahora vamos a ascender. Intentar tener la tranquilidad que todos tenemos”.

Su futuro

"Pertenezco al Extremadura, yo aquí estoy encantado. Mi equipo es el Málaga, el año que viene no lo sé porque no sé dónde va a estar el Extremadura ni lo que va a querer de mí. Estoy muy contento, pienso en el presente. El futuro no me importa, voy a disfrutar de lo que me queda de año porque prácticamente es el año que más estoy disfrutando. El año que viene pensaré con la familia qué es lo mejor y bienvenido sea".