Duda, al mando provisional de La Academia

Rafa Gil abandonó definitivamente su puesto como director de La Academia el pasado martes, cuando recibió su carta de despido después de prácticamente un mes en el alambre. Tras la salida del toloxeño, el trabajo en La Academia no se ha frenado y el encargado de coordinar estas tareas de manera provisional es un viejo conocido. Se trata de Sergio Paulo Barbosa Valente Duda, quien forma parte del organigrama de cantera blanquiazul desde que llegó a finales de 2017 de la mano de Antonio Tapia.

No es la primera vez que el portugués encabeza como interino La Academia. La temporada pasada, Duda lideró un grupo de trabajo sin excesivo poder ejecutivo desde que Tapia anunció su marcha y hasta que el club contrató a Rafa Gil, un plazo de prácticamente dos meses de mucha incertidumbre hasta la llegada de Caminero. Ocurre que entonces el ex futbolista no estuvo entre las quinielas, pero en esta ocasión sí se considera en el club la posibilidad de que asuma el puesto de manera definitiva.

Los tiempos no han sido los mejores en ninguna de las dos ocasiones. Pese a que Rafa Gil sabía a principios de mes que dejaría de ser director de La Academia, poco después de que el jeque Al-Thani lo diera por despedido en Twitter, no ha sido hasta finales de julio cuando se ha formalizado su adiós. "Nadie me ha explicado nada y no creo que sea la fecha adecuada", lamentaba el toloxeño en Cadena Ser tras su cese.

En este mes en el alambre, Gil continuó con la planificación de la temporada que llega y hay algunas cuestiones avanzadas. Todas las categorías tienen tienen asignados sus entrenadores –Nacho Pérez sustituyó a Bravo en el juvenil– y hay algunas plantillas perfiladas como las de cadetes y juveniles, que ya han empezado con la pretemporada. No lo ha hecho aún el infantil.

No obstante, la principal tarea está en el Atlético Malagueño, cuyas riendas tomó este verano Sergio Pellicer. El valenciano trabaja desde el día 11 de julio con una plantilla que ronda los 30 jugadores, entre ellos los primeros fichajes de Rafael Camacho, Alberto García y Xavi Cencillo. Así las cosas, más allá de los contratos que expiraron el 30 de junio, aún se tienen que dar muchas salidas en un filial que vuelve a competir esta campaña en Tercera División.

Entre ellas, hay situaciones particulares que se encuentran actualmente paralizadas como son las de Samu Casado y Álex Robles. Por su alto salario para jugar en Tercera y al no contar con el primer equipo, Rafa Gil avanzó la salida de ambos futbolistas rumbo al Badajoz y al Sevilla, respectivamente. Sucede que cuando estaban acordadas, el OK de la propiedad no llegó y ambos jugadores quedaron en un limbo complicado. Estas y muchas otras son las tareas que tienen por delante tanto Duda como el elegido definitivo, si no es él, al frente de La Academia.