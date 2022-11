La lesión de Fran Villalba que nadie en el Málaga CF conocía

Pepe Mel dice muchas más cosas de las que parece aparentemente en las ruedas de prensa, aunque en este caso no tuvo que ser sutil al desvelar una lesión de Fran Villalba que, según el madrileño, arrastraba desde antes firmar por el Málaga en el pasado verano. Pero es una afirmación que deja en muy mal lugar a los servicios médicos de la entidad, señalados desde hace tiempo.

"Villalba tiene una pubalgia que viene de lejos, no es nueva, ha estado aguantando el chico pero va a más y no merece la pena, además en un campo de césped artificial jugar es lo peor que puede hacer. Le hemos parado pensando en que le podremos recuperar a primeros de semana. Es una lesión que no se ha producido aquí, viene de atrás”, aseguró Mel.

¿Cómo es posible que no se detecte una lesión así o se pase de puntillas en un club profesional? ¿Quién autoriza su incorporación? Preguntas que suelen quedar sin respuesta oficial pero que evidencian una realidad indiscutible en los últimos tiempos, donde el descrédito de los servicios médicos del Málaga sigue en aumento. "Evidentemente hay un problema, no todo puede ser casualidad", decía hace poco Juanfran.