Loas de Gaspar para José María, José Alberto y Duda

Manolo Gaspar también habló largo y tendido sobre lo suyo, el mercado, en los micrófonos de La Jugada de Málaga de Canal Sur. El paleño, además de repasar la actualidad deportiva, tocó también cómo se desenvolvió en este pasado mercado veraniego que tantas fases tuvo.

"Estoy contento con lo que se ha construido. Han variado cosas en el tramo final, los objetivos de inicio de mercado muchos han estado cerca y otros los hemos podido acometer", recuerda el director deportivo sobre el boceto inicial y el que acabó siendo, donde fue clave el acuerdo entre LaLiga y CVC en el tramo final del mercado: "El acuerdo permitió entrar a pelear con clubes más potentes. El trabajo previo te hace que ese oxígeno te haga llegar a sitios donde tiraste la toalla. No lo hemos utilizado todo, tampoco había que hacer operaciones por hacerlas. Utilizamos en torno al 60%, el resto se puede usar en la siguiente temporada más los que dejamos para las otras dos".

"Tenemos un hilo directo claro y conciso, a la hora de yo ejecutar las operaciones me sirve", comenta sobre su relación con José María Muñoz y las comodidades para llevar a cabo sus funciones: "Sé lo que tengo y hasta dónde puedo llegar. La claridad y credibilidad ayuda, lo estoy palpando".

También dejó claro que José Alberto fue su primera opción, no la única, pero sí con la única que contactó: "No tenía otro entrenador que no fuera José Alberto. Mi objetivo número uno era José Alberto, es con el único que me reuní. En esa reunión me di cuenta que era el entrenador perfecto para el momento actual del club. Sus ganas fueron claves". Además, aplaudió su apuesta por la cantera y la labor que viene realizando al frente de ella Duda: "Cuando hablamos con Jose Alberto dijimos que no hubiera reparos para que un chaval tuviera continuidad. Duda tuvo que hacer unos grandes recortes, muy grandes, y seguir manteniendo el nivel de nuestros chavales. Se nos han ido muchos por dinero. Betis, Sevilla, Villarreal... El pez grande se come al pequeño".

Sobre los escalafones salariales, el director deportivo determinó clave mantener un equilibrio entre los jugadores: "Tener un equilibrio en esto es importante, los egos tienes que llevarlos. Creo en el equilibrio. Los delanteros suelen estar en una cilindrada, los centrales en otra... hay que mantener un equilibrio para la armonía del grupo".

"Lo de Luis era abocarnos a la ley concursal 100%, era un palo que no podíamos acometer", confesaba sobre la denuncia inicial de Luis Hernández por la que reclamaba 4,5 millones de euros, algo que festejaron: "Ese día celebrábamos que conseguíamos dos nuevos sponsor. Cada vez que llegan con un nuevo lo celebramos".