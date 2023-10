Genaro: "Hay que salir a morder al Antequera"

Genaro Rodríguez pasó por los micrófonos de La Jugada de Málaga y habló del próximo derbi entre el Málaga y el Antequera: "Va a ser complicado, todos sabemos lo que está haciendo semana tras semana. Están dirigidos por un muy buen entrenador como es Javi Medina y ahora mismo tienen un equipo bastante espectacular. Se atreven, no tienen miedo y eso es digno de admirar. Pero nosotros el domingo a las 18:00 tenemos que salir a morder allí y llevarnos el partido a nuestro terreno, controlar los tiempos y a ver si nos traemos los tres puntos para la afición que sería lo importante. Se desplazarán muchos al estar cerquita, va ser bonito”.

Del momento de juego del equipo y la comparación con el Castellón, señaló: “Lo que le diría a la gente y lo que intentamos transmitir, y también el cuerpo técnico, es que nos centremos en nosotros mismos, intentar sumar todo lo que se pueda. Ahora no se ve, pero luego a final de temporada se te vienen a la cabeza los partidos donde podrías haber sacado puntos. Fuera si no se puede ganar, intentar no perder y en mayo el fútbol nos pondrá donde tengamos que estar y al Castellón y al Ibiza también. Nosotros a nuestra semana y lo demás no mirarlo. Todos vamos a pasar por momentos complicados”.

Del cambio de campos para entrenarse, dio normalidad: "Es otro terreno y puede afectar un poco. La mala suerte de que se juntaran tres lesiones en menos de tres días puede dar que pensar, pero el campo de la Federación está bien, lo llevan los mismo encargados de nuestro césped. Pero esto es lo que vamos a encontrarnos en Primera RFEF, así que es un plus para nosotros. Luego vamos a jugar en campos más blandos, más duros, con más tierra que césped… Tenemos que saber adaptarnos a cualquier circunstancia. Con el césped de invierno sabemos que La Rosaleda va a ser un tapete espectacular".

Jugar de central

“Yo vengo acostumbrado desde chico a ser central aunque la posición más habitual sea el centro del campo. Si el cuerpo técnico lo requiere, estoy preparado, pero también están Murillo y Moussa aunque esté algo tocado”.