Genaro viaja: El Málaga va a pedir la cautelar ante el Intercity

El Málaga comienza a competir de nuevo contra el Intercity este 2 de enero. Tiene bajas estructurales y necesita sumar aliados y efectivos. Más allá de los pasos hacia delante de Manu Molina y Sangalli, Pellicer entiende que necesita que Genaro Rodríguez juegue esta cita. Después de que el Comité de Apelación no atendiese el recurso del club malacitano y mantuviese su castigo de cuatro partidos, se van a jugar la última carta solicitando la suspensión cautelar de la sanción.

"Viaja Genaro, pensamos ir con todas las consecuencias y pelear para que pueda estar en el partido, luego ya veremos lo que ocurre. Buscaremos todos los mecanismos posibles para que pueda estar disponible", comentó el entrenador del Málaga. Los servicios jurídicos del club ya están en marcha para intentar que el equipo tenga este 'fichaje' adicional.

"Desestimar íntegramente el recurso formulado por el Málaga CF, SAD, confirmando el acuerdo impugnado que se contiene en la resolución del Juez Disciplinario Único para competiciones no profesionales, de fecha 20 de diciembre de 2023", decía Apelación.

El fallo de Apelación

"Tras estudiar los argumentos y alegaciones del club recurrente y, especialmente, después de analizar detenidamente la prueba aportada, tanto la de instancia como la aportada y admitida en este recurso, especialmente la videográfica, este Comité de Apelación entiende que no es posible apreciar un error material manifiesto capaz de desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral. Ciertamente, de la prueba videográfica que obra en el expediente, a juicio de este Comité de Apelación, no puede calificarse de imposible o de error flagrante la interpretación que hace el árbitro al señalar en el acta que el jugador fue amonestado por “golpear con su pierna en el pecho de un miembro del cuerpo técnico adversario con uso de fuerza excesiva”. No se discute que sean también posibles otras interpretaciones y, consecuentemente, resultados distintos a los que adoptó el árbitro, pero ello no significa que la interpretación que hizo el colegiado en ese momento y que relató en el acta sea “imposible” o “claramente errónea” en el sentido indicado en la presente resolución. En concreto, ya pesar de los argumentos del recurrente, la prueba videográfica aportada permite apreciar que el relato del acta es concorde con dicha prueba", argumentó sobre la sanción a Genaro.