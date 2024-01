Horarios Málaga CF: El duelo ante el Recre será el domingo 18 de febrero a las 12:00

La Real Federación Española de Fútbol hizo oficial el cambio de horario del duelo entre el Recreativo de Huelva y el Málaga CF relativo de la jornada 24 de la temporada 2023 - 2024 de la categoría de bronce del fútbol español. Este tendrá lugar el próximo 18 de febrero de 2024 en el estadio de La Rosaleda.

Este cambio ha tenido lugar debido a que coincidía con la final de la Copa del Rey de baloncesto, que se celebra en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena y Unicaja es uno de los favoritos para esta competición después de haber cosechado el título la temporada pasada.

Este nuevo horario es completamente propicio para que la afición onubense pueda visitar la Costa del Sol para poder apoyar a su equipo en un duelo entre dos históricos por terminar de instalarse en la zona de los puestos de playoffs de ascenso a Segunda División.

En la primera vuelta, hubo un bonito reencuentro entre estos dos clubes después de varios años sin jugar entre ellos y, con motivo de esto, se dio un gran desplazamiento malaguista a la capital de la provincia onubense para estar con los suyos en otro de sus numerosos duelos dentro de la comunidad autónoma de Andalucía.

Loren Juarros, ida y vuelta por la cantera

o va de farol Loren Juarros cuando habla de que cree firmemente en que el futuro pasa por crear una cantera fuerte que alimente al Málaga. Y se remanga en su doble función de director deportivo y responsable de La Academia. El domingo pasado hizo el trayecto de ida y vuelta hasta a Almería para ver el derbi de filiales en que Cordero fue decisivo. Unas horas más tarde estaba en el palco de La Rosaleda viendo al primer equipo contra el Castellón. Y no es la primera vez que lo hace.

“Lo lleva haciendo todo el año. Antes del partido del Castellón, que el Málaga jugaba por la tarde, vino a Almería y se fue después. Y podría haberlo visto por la televisión. Eso lo hace con nosotros y con los demás. Creo que cuando el Málaga jugaba en Huelva, antes de irse se fue a Córdoba a ver un partido del División de Honor. Tiene una dedicación plena. Le gusta mucho, le gusta mucho la cantera. Tiene una fe ciega en el jugador de cantera. Creo que él lo ha dicho alguna vez, que no está pensando en este proyecto por la necesidad que tiene el Málaga, es que él cree en eso. Ya lo ha hecho antes. Y es verdad que cuando alguien ha recorrido un camino es mucho más fácil creer en ello porque ya sabes que te ha salido antes bien. Pero ese proceso de cantera no es inmediato. Con Bravo lo he hablado algunas veces, recordando cómo ellos, un núcleo muy importante de jugadores que venía de Segunda B y Tercera División llega a Primera. Muchos llevaban jugando juntos muchos partidos desde hacía muchos años. Al final es montar un núcleo de 14 ó 15 jugadores de aquí de Málaga y que vayan acumulando esa fuerza de estar juntos tiene un valor incalculable”, desarrollaba Juanfran Funes a su paso por el plató de Área Malaguista.