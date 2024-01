Fichajes: Oferta por Roberto que el Málaga rechaza

Uno de los jugadores más regulares y destacados del Málaga en esta primera vuelta es Roberto Fernández. No son pocos los clubes que lo tienen en su lista de futuribles, pero la entidad de La Rosaleda no quiere saber nada de una posibles salida de su máximo goleador cuando lo que pretende en este mercado invernal es reforzar precisamente las posiciones ofensivas. El club malagueño acaba de rechazar una oferta por el cordobés cercana al millón de euros tal y como adelantó el diario AS y pudo confirmar este diario.

La propuesta que el Málaga tiene sobre la mesa corresponde al Pafos, club chipriota que pretendía llevarse al delantero en este mercado invernal. No llegaba al millón la oferta por Roberto, cuya cláusula de rescisión asciende a los tres millones actualmente. La realidad es que Loren Juarros considera al delantero un jugador imprescindible, tanto es así que recientemente -como ya adelantó Málaga Hoy- le mejoró de manera unilateral su salario, duplicando sus ingresos y poniéndolos al nivel que cobró el curso pasado cuando estaba cedido en el FC Barcelona Atlétic.

De hecho el Málaga está trabajando en ampliar el contrato de Roberto, que alcanza hasta el 30 de junio de 2025. La sintonía es buena con el futbolista, que ha mostrado en repetidas ocasiones que su idea es la de seguir en el club de Martiricos, donde ha desarrollado buena parte de su carrera en las categorías inferiores y ahora es un jugador de pleno derecho de la primera plantilla. En verano tuvo una oferta importante del Brescia italiano que también desoyó la dirección deportiva y que tampoco interesó al jugador pese a que económicamente era jugosa para él.

El plan del Málaga con los jugadores de la casa, o gran parte de ellos, es extender sus contratos para continuar en ese proceso trazado por Juarros para el club. Ya se ha logrado hacer con cinco de ellos (Dani Lorenzo, Moussa, Murrillo, Carlos López y el lesionado Haitam Abaida). Y se pretende hacer lo mismo con Kevin, Larrubia, Izan Merino y Ochoa entre otros.

No ha sucedido lo mismo con Loren Zúñiga, que finalmente recala en el Real Madrid C después de rescindir su contrato con el Málaga a finales de 2023, algo que supone un ahorro salarial de unos 60.000 euros para las arcas malacitanas.