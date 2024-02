Kike Pérez: "El Málaga debe llevar por bandera a todos los municipios de la provincia"

El Málaga CF prosiguió con su serie de iniciativas ideadas a raíz de la llegada de Kike Pérez y, en esta ocasión, ha sido el turno de inaugurar una exposición con los brazaletes de los distintos municipios, que han querido participar en esta innovadora iniciativa que recibe el nombre de "Málaga, provincia blanquiazul".

El acto fue presidido por el director general de la entidad de la Costa del Sol, que estuvo acompañado por 12 de los alcaldes de la casi tres decenas de municipios participantes de esta iniciativa. Todos estarán expuestos a partir de este lunes 26 de febrero en el túnel de vestuarios del estadio de La Rosaleda.

Esta iniciativa ha buscado el poder abrirse al resto de la provincia y no solo a la capital, aunque haya habido siempre cierta reticencia en algunos pueblos y ciudades de Málaga. Kike Pérez tuvo unas palabras al respecto: "Creo que es lo mínimo que tiene que hacer el Málaga, ya que es el equipo de la provincia y debe llevar por bandera cada uno de los municipios que la integran". El directivo de origen vasco también quiso agradecer al artista por ceder su trabajo de forma gratuita para que todo saliese adelante como aportación personal.

Tras este, habló José Luis Puche, autor de las obras: "Me pareció un proyecto muy bonito que me he llevado a conocer cada uno de los municipios de Málaga". Además, dejó unas pinceladas de la elaboración de estos brazaletes: "Todo está hecho con la misma elaboración de cada uno de mis cuadros".

Antes de concluir, aportó una vista especial y sentimental de lo que significa esto para él personalmente y lo distinto que es a lo realizado anteriormente en su carrera: "Es la primera vez que expongo en un estadio de fútbol y encima en el de mis amores".