Loren Morón, pichichi en Grecia con 14 goles

Un malagueño es el actual máximo goleador de la Superleague griega. Se trata de Loren Morón, que milita en el Aris de Salónica, club al que llegó este pasado verano y con el que ya acumula 13 tantos ligueros, lo que le sitúa en lo más alto de la tabla de anotadores del balompié heleno. Lo ha hecho en 23 partidos (21 como titular), donde además suma un par de asistencias. A eso hay que añadirle otro tanto más en el torneo de Copa.

El marbellí, a sus todavía 30 años, está viviendo una segunda juventud en Grecia en un club donde en su día también brilló y fue ídolo de la afición otro malagueño como el ex del Málaga Koke. Morón lleva más del 36% de los tantos anotados en este curso por el Aris, que actualmente ocupa la quinta posición en la tabla con 41 puntos, situado en la zona de disputa de los play off por el título. Por delante, los históricos Olympiacos, Panathinaikos, PAOK (donde milita Brandon Thomas, que cuenta con cinco dianas y varias asistencias) y AEK de Atenas, donde juega Nordin Amrabat (otro ex del Málaga lleva tres goles y cinco asistencias en apenas 16 partidos, de los que solamente ha sido titular en siete de ellos).

Loren Morón, hijo de futbolista del mismo nombre -también profesional de larga trayectoria, que jugó incluso en Primera División y que llegó a estar en el club marbellí a las órdenes de Juan Ramón López Muñiz, compartiendo equipo con Apoño y Raúl Gaitán-, estuvo en el UD Marbella desde las categorías inferiores, pasó por el Unión Estepona, Vélez y el actual Marbella FC. El Real Betis se lo llevó a su filial y luego fue un jugador importante en el primer equipo. Posteriormente pasó por el Espanyol y Las Palmas, cedido por los verdiblancos. Libre este verano, recaló en el Aris, donde sigue demostrando que siempre ha tenido mucho gol. Nunca llegó a defender los colores del Málaga, aunque en alguna ocasión llegó a sonar su nombre. Quién sabe si todavía se puede dar la ocasión.