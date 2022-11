Luis Carrión: "Pepe Mel es el mejor entrenador que puede tener el Málaga CF en este momento"

Luis Carrión no pudo evitar hablar sobre la situación del Málaga CF en la previa del encuentro ante el conjunto de Martiricos en Cartagonova y provechó para lanzar flores hacia la entidad blanquiazul: "El Málaga es un equipo que seguramente tendría otras aspiraciones al principio de la temporada, pero está haciendo las cosas bien aunque no esté ganando". Aunque obviamente el técnico barcelonés desea que el Málaga no de un giro a su suerte mañana, así lo expresó: "Espero que no sea mañana cuando cambie su racha".

El técnico albinegro conoce el potencial que tiene el conjunto blanquiazul en ataque, de esta forma se acordó de su ex jugador Rubén Castro, quien dirigió dejó 39 goles en las dos últimas temporadas vistiendo la camiseta del Efesé, para echarle un capote con la polémica de como lo recibirá la que fue su afición: "Rubén es un chaval que nos ayudó muchísimo e hizo historia en el Cartagena. Ahora viene como rival pero el público no tiene que pitar al contrario y sí aplaudir a los nuestros".

Carrión también aprovechó la ocasión para mandar un mensaje de apoyo a su compañero en el banquillo visitante: "Pepe Mel ha vivido muchas situaciones como esta y sabe lo que hacer. Es el mejor entrenador que pueden tener en este momento y el Málaga no creo que por juego tenga la puntuación que merece. Es un buen equipo y deberemos estar alerta". Tocará esperar para ver si el conjunto que dirige el madrileño despierta en tierras murcianas.