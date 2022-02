Luis Muñoz: "Le dije a Kevin que ahora lo mejor era quedarse en el club"

Luis Muñoz estuvo en el campo de La Virreina en un acto organizado por la APDM y la Fundación "la Caixa" en el que el centrocampista malagueño fue la gran atracción. Tanto para los pequeños presentes como para los muchos medios que querían escuchar algo acerca del futuro del capitán: "Manolo lo comentó, está todo encaminado, sólo quedan unos flecos y ya cerrarlo todo. Estoy en un punto medio, pero me quedan dos meses para mejorar muchísimo más y poder entrar al grupo en dinámica y que el míster pueda contar conmigo. Desde un primer momento Manolo me arropó, como todos mis compañeros. Yo sabía que esta era mi casa y qué mejor manera de hacer aquí la recuperación y volver otra vez al estadio y con mi afición".

Íntimo de Antoñín y Kevin, habló de las situaciones personales de ambos, también tratadas por Manolo: "Es verdad que se habló un poco de todo, pero yo lo sé de primera mano. Él en ningún momento quiere irse de aquí porque esta es su casa. Sí que es verdad que sale de Granada para jugar y pensaba que el míster no le daba los minutos que debía tener. Pero estoy seguro de que Antoñín volverá a su nivel y ayudará mucho al equipo. ¿Kevin? Sabía que se cocía algo a fuego lento, pero le dije que lo mejor ahora era quedarse en el club, ayudar al club, que como también ha recordado Manolo no está en una situación tan fácil como la gente piensa o ve desde fuera. Puede ser importante en esta recta final de competición".

En cuanto a su físico, Luis Muñoz cree que podría llegar a marzo listo para volver: "Yo estoy trabajando día a día muy duro para poder incorporarme al grupo lo antes posible, pero sí que es una lesión que no es una pequeña rotura. Hay que llevarla con calma y tranquilidad y cuando esté al cien por cien, meterme con el grupo y poder aportar cosas". Porque si algo añora es precisamente el contacto estrecho: "Son meses complicados. Me gusta estar en el día a día con mis compañeros, pero no puedo con ellos en los entrenamientos, viajes... incluso en los partidos vivirlos desde dentro. Me genera mucha impotencia. Como capitán me gustaría estar con ellos y ayudarles en todo lo posible".

Como capitán, también habló del momento que atraviesa el Málaga: "El equipo en este último mes ha dado un bajón, pero en una liga es imposible mantenerte al cien por cien. Los jugadores sabemos que estamos en una situación un poco mala y somos los primeros que tenemos que dar un paso hacia delante para cambiar esa dinámica".