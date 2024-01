Fichar, mejorar y gestionar: el Málaga CF no ganó a ninguno de los siete primeros

El Málaga acabó la primera vuelta del Grupo 2 de Primera RFEF con 36 puntos. Va ligeramente debajo de la media inglesa (empatar fuera y ganar en casa, que serían 38). En las dos temporadas que hay de precedentes de esta todavía reciente categoría, con 72 puntos, lo que supondría doblar en la segunda vuelta, se ha podido ascender directo. Sólo el Racing de Santander (82 puntos) superó ampliamente ese puntaje en la temporada 2021/22, con el Deportivo quedándose en 74. Los otros equipos que quedaron campeones fueron Andorra (71, por 67 de los siguientes), Racing de Ferrol (75, por 74 el Alcorcón) y Amorebieta (69, empatado pero con mejor average que el Eldense). Pero la realidad es que esta temporada es muy distinta y se rige por parámetros diferentes, mucho más exigentes en este Grupo 2.

El Málaga transita a 10 puntos del Castellón, próximo rival en La Rosaleda, y a ocho de Ibiza. Son las frías cifras. No pareció inferior en los dos duelos directos, ambos a domicilio, pero los dos rivales han tenido mucha fiabilidad. No así el equipo de Sergio Pellicer. De los últimos nueve partidos ha ganado sólo tres, con cuatro empates y dos derrotas. De 27 puntos posibles se han conseguido 13, menos de la mitad. Ha habido un bajón respecto al primer cuarto de temporada. En los primeros 10 partidos se consiguieron 23 puntos de 30 posibles, con siete victorias, dos empates y una derrota. Ese ritmo no se ha mantenido.

Hay un detalle que no es para nada baladí. El Málaga no ha ganado a ninguno de los siete primeros clasificados en la tabla. Perdió con el Castellón y el Ceuta y empató con Ibiza, Córdoba, Recreativo e Intercity. Es cierto que sólo jugó contra el Córdoba en La Rosaleda. Los otros cinco encuentros fueron a domicilio y tienen que venir, empezando por los de La Plana esta semana, a Martiricos. Pero no deja de ser significativo. A cambio, en el sentido positivo, sólo se dejó la derrota ante el Alcoyano y los empates con Sanluqueño y Castilla de los equipos de zona media y baja.

Ha habido una secuencia de lesiones muy importante que ha debilitado la espina dorsal del Málaga. Puede haber un componente de mala suerte, pero con tantas dolencias musculares se debe reflexionar sobre las carencias de efectivos en el staff tras el recorte del ERE o lo que no se hace bien, sea en métodos de trabajo o instalaciones. Con la lesión de Haitam y la salida de Loren Zúñiga hay dos fichas libres. En el ecuador del mercado invernal no se ha cerrado ningún fichaje que aumente la competencia y el nivel del equipo, con carencias que ya se han evidenciado en la parte de arriba. También se han recibido cinco goles en las dos últimas salidas. "Hemos sido muy solidarios y muy rocosos durante la temporada, pero en estos últimos partidos lo estamos perdiendo", diagnosticaba Pellicer en la sala de prensa del Alfonso Murube. Se ha perdido solidez y eso es un pecado mortal.

En Ceuta fueron titulares Antoñito Cordero e Izan Merino, dos chavales de 17 años. La apuesta del club por la cantera es firme y decidida y es la base del proyecto, con más de la mitad del plantel de canteranos y la puerta abierta para los de abajo. Pellicer es abanderado de la idea. Y no hay que perderla y defenderla, no vale sentirse orgulloso de ella y criticarla en un vaivén. Pero la categoría demanda no sólo piernas, también oficio. No fue culpa de ellos dos, la responsabilidad era mayor de otros, pero lo cierto es que salieron en el descanso. Los jugadores maduros deben elevar el listón. Se echa de menos a Genaro, que acaba ante el Castellón su sanción, en este tramo. Suele criticársele cuando juega, pero se nota cuando no está en el otro fútbol. Y el trío Juanpe-Sangalli-Manu Molina debe adquirir galones. No han tenido continuidad con las lesiones, pero es su hora, para eso se les fichó. Arriba, Dioni recordó en Ceuta que su pegada es valiosa aunque juegue lejos de área. Sin Kevin, el desborde merma. Hacen falta estímulos arriba para ayudar al equipo.

El Málaga debe mentalizarse para reconstruirse en la segunda vuelta. La idea de subir directo parece cada vez más lejana y, visto el nivel de Castellón e Ibiza, no parece real. Así que hay que trabajar para llegar en las mejores condiciones posibles al play off. Supone ganar dos eliminatorias. Hay que garantizar ese puesto entre los cinco mejores y, si todo cuadrara y se encadenaran resultados que ahora no parecen lógicos, sólo entonces, pensar en el primer lugar. La grandeza del Málaga en esta categoría es árnica pero también puede ser veneno. Hay un colchón de ocho puntos con la zona fuera de play off, pero no hay mucho margen para la confianza. Toca fichar, gestionar y mejorar.