A Javi Jiménez le tocó volver a vestirse de corto como blanquiazul en un día en el que el titular estuvo barato. Entre la comparecencia de BlueBay, De la Torre, José María Muñoz y el propio Manolo Gaspar que le acompañó, la agenda blanquiazul estaba completa. El jienense mostró su entusiasmo ante la oportunidad y las ganas de comenzar este curso.

"Las facilidades no solo han sido por mi parte. Han sido más por el club que por mí, yo tengo más que agradecerles a ellos", se mostraba agradecido el zurdo, que reconoce su madurez en estos años lejos del club: "Este Javi sigue siendo el mismo que era. En lo deportivo ha ido madurando, con el paso del tiempo como ha ido sucediendo todo. Las circunstancias que han ido pasando me han hecho madurar. Sigo teniendo errores y fallos que tengo que ir corrigiendo para ir creciendo". "Claro que José Alberto tiene su parte de influencia en mi decisión, pero eso no me exime de responsabilidad, yo vengo aquí como un jugador más", explica el malaguista, que también conocía "al club, a Manolo... es un sitio idóneo".

Manolo Gaspar dejó también buenas palabras para Jiménez, al que agradeció su "predisposición y la ayuda para la operación", que fue fácil y rápida: "Darle la bienvenida me hace mucha ilusión. Desde que salió de aquí ha tenido un seguimiento año a año. Se ha dado el momento y agradecido por ello. Estoy muy contento de que sea un malaguista más y que pueda defender nuestra camiseta. Ojalá sea un año de muchos éxitos".

Javi es un jugador muy profesional, como recalcan los que compartieron con él vestuario, y es de objetivos simples: "Mis objetivos son muy sencillos. Lo primero es empezar con el equipo, conocer a los compañeros. Luego disfrutar del club y la ciudad. Todo lo que venga será bueno. Trabajar día a día, aportar lo máximo al cuerpo técnico. Conforme vaya pasando la temporada. Poner objetivos al grupo sería algo absurdo ahora".

El malaguista es de los que no cree en la suerte, que ha "venido a currar y trabajar" y reconoce que mantuvo el contacto con Luis Muñoz, el mismo que le ha asegurado que "hay un vestuario muy bueno", algo que para Jiménez "son las bases fundamentales de este equipo". Sobre la vuelta del público a La Rosaleda, para Jiménez es lo "más importante" en estos momentos: "Que la gente vuelva al campo, el fútbol está por y para la gente, la ilusión... Como vive el fútbol esta ciudad. Es importante para nosotros, el club, la ciudad...".