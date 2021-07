La pretemporada del Málaga CF ya está en marcha y Juande fue el encargado de la primera valoración. El central, tras una temporada de consagración a un gran nivel, espera que exista la misma sintonía en el vestuario que el pasado curso: "El año pasado se vio que el equipo iba a una, estaba muy unido el grupo. Este año no va a ser menos. Espero que sea igual o incluso mejor que la campaña anterior, tanto veteranos como jóvenes tenemos muchas ganas y hay una unión muy fuerte entre todos".

El cordobés se mostró muy entusiasmado por volver a los entrenamientos tras unas vacaciones en las que desconectó con la familia "Me ha servido para coger fuerza y energías", decía, así como sus ganas por empezar ya: "Después de un mes se tiene muchas ganas de volver otra vez a la rutina, de ver a los compañeros, a entrenar y de oler a césped, de entrenar y de jugar los partidos. Estoy muy contento por la vuelta. Vengo con muchas ganas e ilusión, como siempre. Intento dar todo en los entrenamientos y en cada partido, y este año no va a ser menos. Vengo con mucha fuerza".

"Lo he visto y lo he saludado. Mañana nos hablará a todos y estamos con muchas ganas de aprender de él. Seguro que hace un gran trabajo con todo el equipo y estoy muy contento de tenerlo aquí", explicaba sobre el primer contacto con José Alberto López, así como los recién llegados Javi Jiménez y Paulino: "Con Javi Jiménez coincidí en algún entrenamiento, pero me sacaba unos años y yo estaba en equipos inferiores. Estamos con muchas ganas de que ayuden al equipo lo máximo posible. Seguro que lo dan todo, vienen con muchas ganas. Se ven muy buenos compañeros y muy buenos jugadores. Estoy contento de que haya mucha gente con esas ganas y predisposición a ayudar".

Por último se mostró muy ilusionado también por la vuelta de público a las gradas: "Estoy deseándolo porque solo he tenido la oportunidad de jugar una sola vez con público en La Rosaleda. Este año ha sido un poco duro, más difícil, porque no hemos tenido su apoyo de forma física. Hemos sentido a la afición desde sus casas, pero no es lo mismo ese aliento en el estadio. En casa siempre van a estar apoyándonos y les vamos a devolver la confianza que depositen en nosotros".