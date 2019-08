El Málaga terminó ayer su concentración en Estepona después de 15 días. La plantilla cerró la semana de trabajo con su entrenamiento matinal y por la tarde se subió al autobús para regresar a la capital, donde descansan este fin de semana antes de continuar con lo que resta de preparación en el Anexo de La Rosaleda. De este modo se puso el punto final a una estadía atípica, en la que Víctor Sánchez del Amo no pudo sacar demasiadas conclusiones pese a estar a dos semanas de que arranque la Liga en El Sardinero. Al fin y al cabo, una buena parte de los que participaron están llamados a salir para cuadrar un límite salarial que aprieta y, de hecho, no permite a día de hoy inscribir jugadores, como notificó LaLiga.

24 jugadores iniciaron el 17 de julio una concentración que acabaron 33, pero con escasas variaciones en el núcleo. Todos los descartes –por motivos deportivos o económicos– continúan trabajando con el equipo. Solo se dan los casos de jugadores como Lacen, Miguel Torres y Brezancic, que salieron antes de iniciarse la pretemporada, o Roberto Rosales, que no se presentó a la concentración junto a los venezolanos Juanpi y Mikel Villanueva ante su inminente venta al Leganés, oficializada pocos días después. Tampoco llegó a pisar Málaga Jony, cedido de forma oficiosa a la Lazio, mientras Ricca dejó la concentración el pasado domingo para hacer lo propio al Brujas.

Mientras tanto, en plantilla han continuado jugadores como los citados Juanpi, Keko Gontán, Michael Santos o Emanuel Cecchini, a los que se busca salida. En el caso del argentino, incluso hay un acuerdo cerrado con el Seattle Sounders de la MLS para que se marche cedido, pero la falta de la firma de la propiedad ha imposibilitado su despedida.

De esta lista, todos ellos han participado en mayor o menor medida esta pretemporada. Juanpi y Keko fueron titulares y solo jugaron una parte ante el Algeciras y Cecchini tuvo la última media hora del encuentro ante el Mallorca. Mientras, quien más ha jugado es Michael Santos, que participó en los tres amistosos de esta pretemporada por pura necesidad ante la falta de delanteros del equipo. Tampoco está claro el futuro de Esteban Rolón, que ha tenido, como el uruguayo, minutos en todos los choques de preparación dejando buena imagen.

La consecuencia es que buena parte del equipo definitivo no tendrá rodaje con el grupo

Entretanto, la base con la que ha podido trabajar Víctor ha sido más reducida. Regresó Munir tras volver de la Copa de África, aunque no jugó aún. En defensa tuvieron minutos los Cifu, Iván Rodríguez, Diego González y Juankar –Luis Hernández y Lombán, lesionados, no aparecieron–. En el centro del campo, rodaje para Adrián y Keidi Bare, en menor medida para Boulahroud. Destacó Renato, participaron también Mula y Hicham; Pacheco solo entró ante el Algeciras. En la delantera, el único fichaje, Shinji Okazaki, no pudo trabajar con sus compañeros hasta cinco días después de llegar a Estepona y ha sumado 90' entre sus dos participaciones. 11 jugadores de primer equipo más Ontiveros, con un cuarto de hora contra el Córdoba, y que sigue esperando a que se cierre su traspaso al Villarreal. Capítulo aparte para Seleznov, con el que no se cuenta en un principio, y que volvió con el meta marroquí. Inédito también.

Es el rodaje de estos jugadores el que ha sumado, también el de los canteranos, lo más esperanzador de la concentración. Han sido siete en total los que han participado y destacaron los nuevos minutos para Iván Jaime o Hugo Vallejo, que ya debutaron, y la irrupción de Ramón Enríquez en su estreno con el primer equipo. La cuestión es que Víctor decía el 22 de julio que "esta semana se tiene que mover el árbol" y a día 3 de agosto apenas ha caído fruto, lo que implica que una parte importante de la plantilla que quede en un mes, el 3 de septiembre, apenas habrá tenido rodaje junto a sus compañeros bajo las órdenes del madrileño.