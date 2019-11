Que el Málaga tiene una gran carencia de puntería no es algo que se conociera este pasado viernes en El Toralín. El equipo realizó un primer tiempo en el que pudo irse con ventaja en el marcador. Tuvo ocasiones para ello, algunas claras como las que tuvo en sus botas Antoñín –yo me lo guiso, yo me lo como– o Hicham –tras un buen desmarque–. Se dice que el gol es lo que realmente vale dinero en el fútbol, de eso a día de hoy carece el club de Martiricos, de ahí que la dupla de ataque la formaran ante la Ponferradina dos canteranos de La Academia, producto propio.

Atendiendo a los números la escasa efectividad de los blanquiazules asoma y bien. Tras 14 jornadas, el Málaga solo suma 11 goles y se ha quedado sin marcan en seis de los partidos disputados. El gol escasea en Málaga. Sadiku y Adrián han firmado tres, Antoñín dos y Mikel, Lombán y Cifuentes se apuntan uno cada uno. No hay más.

No es lo del Málaga una cuestión de intentos. Los blanquiazules han disparado en estas primeras 14 jornadas un total de 126 veces, siendo 48 de ellas entre los tres palos –por ende, 78 fuera (y seis a la madera)–. Necesitan algo más de cuatro disparos entre los tres palos para lograr sumar un tanto, más de 11 chuts para cantar gol. Son números pobres que colocan al Málaga como el menos goleador de la categoría –el Elche suma los mismos tantos–. El colista, el Dépor, hizo 13. De hecho, solo hay tres equipos que haya intentado más disparos que el Málaga: Rayo, Extremadura y Zaragoza.

Por ejemplo, el líder de la categoría, un Cádiz que ha hecho 34 puntos en 14 jornadas, con 23 goles a favor –el que más– suma menos disparos que el Málaga a estas alturas del campeonato. Los cadistas han tirado en 109 ocasiones, siendo 47 entre los tres palos y 62 fuera. Datos que suponen un gol cada dos disparos al arco rival, algo que se refleja con el liderato (34 puntos) y un amplio margen con el segundo clasificado, diez puntos de diferencia con el Almería y Fuenlabrada (24).

Sadiku, Adrián y Antoñín son los jugadores que más tiempo han pasado en el área por el lado blanquiazul. El albanés suma ya 26 disparos, 11 entre los tres palos y tres goles. Adrián, mismos tantos pero con 21 tiros, ocho a puerta. Antoñín, el último en colarse en ese puesto suma dos tantos tras seis disparos, cuatro entre la madera –el más efectivo por el momento–. Como curiosidad, Juanpi solo ha disparado una vez a puerta (10 fuera) e Hicham aún no lo ha hecho (tres fuera).