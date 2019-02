Tres malaguistas en el primer corte del Futbol Draft

Álvaro Fernández, Ismael Casas y Hugo Vallejo están entre los 132 mejores canteranos españoles según Futbol Draft. Ayer se dio a conocer la primera selección de futbolistas por parte del organismo experto en fútbol de cantera que cuenta con un nutrido grupo de expertos sobre ello, entre los que están algunos nombres propios como Iñaki Sáez (ex seleccionador nacional), Luis de la Fuente (seleccionador de la sub 21), Santi Denia (sub 19) o el ex malaguista Julen Guerrero (sub 16).

Los tres blanquiazules están a las órdenes de Manolo Sanlúcar en el Atlético Malagueño pese a estar aún en edad juvenil, Álvaro y Hugo del 2000 (último año) e Ismael Casas del 2001 (segundo año). Es este último el único que está contando actualmente con minutos en el filial blanquiazul y es uno de los 12 mejores laterales derecho españoles según Futbol Draft. Cabe destacar que es el más joven de todos los nominados al puesto.

El caso del guardameta madrileño es algo complejo, ya que no está contando para el cuerpo técnico de Sanlúcar debido a que ha decidido no renovar con el club y Samu Casado está brillando a un gran nivel pese a la situación de colista del equipo.

Hugo, entre los 12 mejores banda izquierda, sigue su proceso de recuperación tras su rotura fibrilar semitendinoso en su pierna derecha y estará aún en torno a dos meses más de baja. La lesión le llegó justo cuando había cuajado en los planes de Muñiz en el primer equipo.

En esta primera lista del Futbol Draft de 132 jugadores, que se verá reducida a 77 en la siguiente, también está el malagueño Brahim Díaz, actual jugador del Real Madrid. Es uno de los 12 mejores mediapuntas y rivaliza con otros como Riqui Puig (Barcelona) o Víctor Mollejo (At. de Madrid).