El Málaga prefiere ir a juicio con Víctor Sánchez del Amo

Había también cierta expectación para ver qué sucedía en el acto de conciliación entre el Málaga y Víctor Sánchez del Amo. No se esperaba la presencia de ninguno de los protagonistas principales, ni siquiera del entrenador madrileño, que está representado por Paco Valverde, abogado también de la Asociación de Pequeños Accionistas del club malacitano y que un día antes estuvo en la vista por la querella contra el presidente y su consejo de administración. Finalmente y como era previsible, no hubo acuerdo entre las partes y este conflicto pasará a los juzgados, donde Al-Thani se está acostumbrando a llevar el escudo del Málaga más a menudo de lo que sería deseable.

Por parte del Málaga acudió al encuentro -celebrado en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la capital malagueña- el abogado Álvaro Gómez de la Vega, un tanto reacio a salir en las imágenes. Valverde, por su parte, atendió a los medios de comunicación a la salida del CMAC: "No ha habido ningún acuerdo. Se ha presentado el letrado del club y no ha habido avenencia, por lo que vamos al juzgado a interponer la demanda".

Ahora es cuestión de ver cuáles serán los plazos de la justicia: "Muy cordial, muy amable, hemos estado charlando Álvaro y yo. Y nada, no es posible llegar a un acuerdo con las instrucciones que ellos tienen y yo ya suponía. Ahora tras la demanda habrá que esperar la fecha tanto para el caso de Víctor como para el del staff. Está preparada y supongo que la pondremos mañana, dábamos por hecho que no habría ningún tipo de acuerdo. Calculo que el señalamiento del juicio del señor Sánchez del Amo será un poquito antes que los otros, que van por un procedimiento un poco más ordinario. En este, como entendemos que hay vulneración de los derechos fundamentales irá por la vía rápida y entendemos que puede ser en un plazo de dos meses o cosa así".

Sobre qué es lo que ofrecía el Málaga, Valverde fue nítido: "¿Propuesta? Ninguna. La única ha sido que no hay avenencia, que no cabe la posibilidad de acuerdo. Al hacer la pregunta de rigor al compañero de si había o no acuerdo, respondió que no. Pues nada". El letrado explicó también la diferencia entre el caso de Víctor y el de su cuerpo técnico: "Son dos casos diferentes, con Víctor entendemos que hay vulneración derechos fundamentales en el despido y el de los otros no, es un caso jurídico. Ellos entienden que cuando el contrato de Víctor está finiquitado, automáticamente finaliza el de los otros, y nosotros entendemos que no es así".

Víctor Sánchez del Amo fue despedido después de la publicación de un vídeo íntimo suyo a primeros de enero. El entrenador reclama ahora al Málaga la readmisión en su puesto de trabajo y una compensación económica de 600.000 euros por los daños morales ocasionados. "Hablé con él y está muy tranquilo, acostumbrado a la situación en la que está y a la espera de acontecimientos, que serán ya por la vía judicial como es evidente", cerró Valverde.