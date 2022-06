El fichaje de Aleix Febas por el Málaga CF, en manos del jugador

El Málaga quiere contar con Aleix Febas, pero no a cualquier precio. El club de Martiricos tiene una opción de compra para quedarse con el jugador, pero las condiciones económicas no están negociadas. Las expectativas salariales del futbolista son altas, por encima de lo que los blanquiazules podrían asumir en este mercado veraniego de fichajes.

Quedarse a Febas por la vía de la opción de compra supondría para el Málaga un desembolso de entre 800.000 y un 1.000.000 de euros, llevándose un buen pellizco del límite salarial, que en principio rondará los siete millones de euros. Y en Martiricos, después de lo sucedido este curso recién finalizado, quieren hacer el mayor esfuerzo económico en la delantera, contando que además tienen que llegar alrededor de una docena de refuerzos para la plantilla 2022/2023.

Febas, refuerzo en el mercado invernal procedente del Real Mallorca, cuajó una buena segunda vuelta y ha calado entre el malaguismo. El jugador se había dejado querer y fue el que pidió la existencia de esa opción de compra, sin embargo, parece todo que se ha enfriado.

El Málaga tiene a un buen número de centrocampistas: Luis Muñoz, Ramón Enríquez, Jozabed, Genaro Rodríguez, Alberto Escassi y también Dani Lorenzo, que es muy del gusto de Guede y estará desde la pretemporada con el primer equipo. Además, se espera el fichaje de algún mediocampista más.

Salvo un inesperado y radical cambio a mejor en cuanto a su situación financiera, el Málaga puede aspirar a Febas si el jugador aprieta al Mallorca para conseguir su libertad (le queda hasta el 30 de junio por 2023 y cuyo 50% de derechos aún pertenece al Real Madrid) y si además está dispuesto a aceptar una propuesta económica más acorde con las posibilidades de la entidad de Martiricos, que se ahorrarse el pago de la opción de compra podría realizar un esfuerzo adicional.

No es sencillo y todo depende de la voluntad del jugador. En el Mallorca no cuenta y eso favorece el escenario de que ambas partes lleguen a un acuerdo. Ahí ya sería Febas quien tendría todo el poder para decidir sobre su futuro. No sería el primer jugador al que convence Manolo Gaspar en los últimos dos años y que ha llegado en circunstancias similares como Pablo Chavarría, Jozabed o Brandon Thomas.