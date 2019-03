Muñiz pide "adaptación" a los suyos

Juan Ramón Muñiz, más allá de valorar la situación de Pau Torres, ante la que se mostró muy molesto con la RFEF y criticó al club, también hizo balance y fijó la atención en el rival de mañana lunes, el Numancia, que espera en Los Pajaritos (21:00). "Son tres puntos en juego importantes, ante un equipo con unas características muy especiales en su juego, criterio del balón, mucha posesión y que intenta generar superioridades numéricas", analizaba el técnico que aseguraba que les "va exigir lo mejor para sacar el partido adelante" y resaltaba que "estamos viendo que la categoría es muy igualada. De aquí al final se pueden dar muchos cambios. Estamos preparados para competir por el objetivo más alto que habíamos visto a principio de temporada".

Tiene Muñiz claro su guión, que no es otro que el de mantenerse en los puesto altos de la tabla. Para ello, el técnico tiene claro que para ello "el equipo tiene que adaptarse a los partidos". "La Segunda tiene unas características especiales, no hay parones, mucha dificultad e igualdad, no hay favoritos. Los equipos que mejor se adapten y sepan son los que en la jornada 42 estarán en la parte alta de la clasificación. Con la ilusión y la ambición en lo más alto", asegura.

No olvida Juan Ramón Muñiz su pasado numantino, del que rememora: "Fueron tres años muy agradables, tres temporadas con muy buen recuerdo. El trato fue exquisito, vivimos francamente bien mi familia y yo. Sólo tengo palabras de agradecimiento por todo lo que hicieron. Cuando un club te tiene tres años, hay que agradecerlo. Es una ciudad pequeña, acogedora. Tuve mucha suerte en todos los sitios en los que estuve, cuando me marcho siempre los echo de menos".

La derrota ante Osasuna sigue vigente en el recuerdo de plantilla y técnico, por cómo se dio el encuentro, sobre todo. "Es una derrota dura porque es ante un equipo que está en la parte alta de la clasificación y porque el equipo hizo méritos para mucho más. Quedan 39 puntos por delante, si vamos a precedentes, hay muchos cambios en la clasificación en esas jornadas. El equipo hizo un muy buen partido ante el mejor clasificado, estamos preparados para competir y afrontar esas sensaciones", finalizaba el gijonés en el Ciudad de Málaga.