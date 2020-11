"Lo más importante de todo es que todos somos uno, no hay estrellas. La estrella es el club", era una de las frases más destacadas de Sergio Pellicer en la comparecencia previa a la Jornada 16, antes de viajar rumbo a Fuenlabrada para medirse al cuadro José Ramón Sandoval y Álex Mula.

La frase venía tras ser cuestionado por Cristian Rodríguez y su intermitencia sobre el césped: "No quiero individualizar. Es un proceso, es una rueda. Para mí, lo más importante de los jugadores, no es el número de los partidos sino la calidad de los minutos. Estamos contentos con todos. Somos muy cercanos y exigentes. Cuando no hay situaciones de rendimiento se lo decimos a ellos".

"Le tocó a él y a Jairo. Otro día le puede tocar a otro en el descanso", decía también sobre sus sustituciones ante el Lugo y reflexionaba sobre lo de las estrellas: "Desde esa humildad todo el grupo tiene que sentir que cree, que crea en la identidad. A partir de ahí que vayan apareciendo y encontrar el mejor momento de cada uno. No creo en la cantidad de minutos, pero sí en la calidad de los minutos. Estamos muy contentos con él [por Cristian] como con el resto de jugadores".

Los problemas físicos van camino de ser una constante esta temporada con la acumulación de partidos algo que Pellicer valora así: "Tenemos poco tiempo para recuperarnos. Tenemos a Ismael y Jairo que están pendientes de evolución, de la sanción de Caye, de Escassi... Tenemos jugadores que están arrastrando sobrecargas. Hasta última hora vamos abordar qué jugadores inician el partido. Es una auténtica maratón de partidos en poco tiempo. Es necesario que entren jugadores. Es algo normal por el proceso de la competición, con un calendario tan apretado".

No descartaba así más cambios en el once Pellicer, que dejaba en el aire la idea de otro calendario menos exigentes: "Hay que darle una vuelta a esto. Los jugadores son humanos y no máquinas. En estas jornadas las lesiones en Primera y Segunda son muchas. Esta exigencia. En la competición de élite, con este calendario, es complicado. Vamos a ver hasta última hora los jugadores con los que tenemos dudas. Es un rival tremendamente complicado en su estadio. Tenemos que ir a buen nivel mental para poder competir. Tenemos que ir fuertes en cada partido. El partido de mañana es el más importante juegue quien juegue".

El Fuenlabrada

Sobre el rival, el Fuenlabrada, el entrenador del Málaga destacó "la inversión que ha hecho" esta temporada y el nivel de su plantilla: "Tienen a un jugador como Mula que contábamos con él pero vinieron con esa inversión. No tiene esa masa social o nombre como otros pero el nivel de plantilla está compitiendo por el pelotón de arriba. Tiene a grandes jugadores físicos. Maneja bien el ataque posicional. Tienen buenos registros en su estadio, donde no ha perdido, es fuerte como local".

"Nosotros sabiendo el potencial que tiene cada equipo, como el Lugo, vamos a por los tres puntos como estamos compitiendo fuera de nuestro campo. Más allá del dibujo táctico. Tenemos que ser más solidarios y efectivos. Mantener la continuidad de la segunda parte ante el Lugo", destacaba Pellicer sobre su plan y añadía: "Sabemos cómo vamos a jugar, la única duda son los nombres porque hay jugadores en duda y a ver cómo evolucionan. A partir de ahí decidiremos. Una victoria nos hace mirar hacia posiciones más avanzadas. Nuestro objetivo tiene que ser el partido a partido, pese a que sea un tópico. Debemos ser ambiciosos y exigentes. Y mantener esa distancia con la gente de abajo".