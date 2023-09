Andrés Caro y el Betis como puente de regreso a Málaga

Andrés Caro ha sido ejemplo del buen canterano, del chico ideal que brilla en los estudios y en el deporte casi profesional. Pero el fútbol no siempre te devuelve miel. El Málaga, después de analizar el contexto particular del futbolista y del escenario que tenía la entidad este verano, optó por buscarle una salida en la que pueda competir. Encontró el Betis B de Segunda RFEF, cuyos colores ya luce. Allí coincidirá con el técnico malagueño Alberto González.

"Ilusionado con este nuevo reto y muy agradecido al club por la confianza depositada en mí. Convencido de que va a ser una buena etapa en mi carrera profesional. Agradecer a mi familia por estar siempre presentes en todos los momentos importantes de mi vida", decía en las redes sociales tras la rúbrica oficial.

Caro no quería irse del Málaga. Pocos jugadores cuentan con un mayor sentimiento de pertenencia, pero su situación contractual le dejaba en una posición complicada. De cualquier forma, su objetivo es volver a La Rosaleda después de este año, aunque el Betis guarda opción de compra. "Espero que esta experiencia me sirva para volver a casa como un mejor jugador", espera el canterano.

La versión del Málaga sobre su salida

"Lo de Andrés Caro no voy a decir que se ha hecho mal, las exigencias o la situación hace que aparezca en el club, por lesión o lo que sea y el entrenador recurre a él. En mi metodología, no se hace correcto, él ha tenido unas apariciones en el primer equipo y durante la pretemporada entendemos que no va a tener una participación alta, más los refuerzos. El míster entiende que le va a faltar poso, tiene dos años más de contrato; él ya es jugador del primer equipo a todos los efectos y hablamos con él, no le favorece no competir. No acepta cambiar esa licencia, sobre todo el representante. partir de ahí buscamos una cesión pura y dura, que compita y hagamos una valoración el año que viene. Equipos de Primera RFEF y Segunda se plantean, pero el representante dice que quiere ir al Betis, nos hace valorarla y ellos ponen una opción de compra, que no es importante, con alguna variable, también con porcentaje de traspaso que cobraríamos. No nos gusta eso, pero una cesión a un filial es casi inevitable. Valoramos los jugadores que vienen por detrás, incluso del juvenil, en esa franja de 19 años, esa plaza está cubierta, que otros jugadores nos pueden ayudar. Por eso aceptamos la salida y no la bloqueamos, porque no le podíamos asegurar plaza en el primer equipo".