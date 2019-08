Con las salidas de Javi Ontiveros al Villarreal y Michael Santos al Copenhague todo hacía indicar que el Málaga podría al fin inscribir a sus fichajes, que hasta la fecha son dos pero a efectos burocráticos llegan a cinco porque se cuenta a Cifu, Iván Rodríguez y Álex Mula. De todos ellos, sólo el lateral granadino está disponible para el duelo con Las Palmas de esta noche. Así que Víctor Sánchez del Amo ha tenido de tirar del grupo de teóricos descartes para evitar un escenario tan asfixiante como el que se vivió en El Sardinero.

Así que el estreno del curso en La Rosaleda será con una convocatoria en la que están Juanpi Añor, Keko Gontán, Rolón y Mikel Villanueva, hombres que no entraban en los planes de la entidad, pero que al estar en la plantilla han tenido que ser inscritos antes. Ya lo avisaba Caminero mientras presentaba a José Rodríguez y lo terminó de confirmar el propio Víctor ayer.

12 futbolistas del primer equipo esta vez, acompañados por seis con ficha filial. Otra precaución que se toma después de la denuncia esta semana del Racing de Santander por alineación indebida y que se agarra a un artículo del reglamento que señala que no podría citarse a más de seis jugadores que procedan de cantera o vinculados. Se cura en salud el Málaga.

Víctor esconde sus cartas

Víctor sigue jugando a esconder sus cartas mientras pueda. No da pistas al rival de once o sistema. Quiere aprovechar la incertidumbre para sacarle algún beneficio, que no todo van a ser problemas. Aunque con las bajas de Luis Hernández y Lombán lo más lógico sería que el Málaga saliese con una línea de cuatro en defensa y acercarse a alguna variante del 4-4-2. De centro del campo en adelante es donde existen mayores incógnitas.

Ismael Casas debutó a gran nivel, pero ya está Cifu. Difícil papeleta para el entrenador. Luis Muñoz apunta a central titular con Diego González de pareja y Juankar en el lateral zurdo. La ausencia de Okazaki también hace aventurar la continuidad de Hugo Vallejo como delantero centro. Adrián González seguirá siendo referente, pero habrá que ver si de mediapunta o de mediocentro. Desde luego, es el hombre con más gol de un Málaga huérfano de puntas.

Salgan los 11 que salgan, se espera un recibimiento espectacular. A pesar de estar en plena Feria de Málaga, se cree que habrá una gran entrada en La Rosaleda. Será la primera vez que se vean las caras los jugadores blanquiazules y los aficionados después de aquella mítica despedida improvisada tras caer eliminados a manos del Dépor en el play off de ascenso.

Sobre el rival

Enfrente estará la UD Las Palmas. Viene con un viejo zorro en el banquillo, Pepe Mel. El técnico amarillo es consciente de la situación que atraviesan ambos clubes, que tiene ciertos paralelismos. Pese a todo, aventura que será un partido bonito. Le quedan un buen puñado de buenos futbolistas al cuadro canario, que este verano sólo ha hecho un fichaje y aún no sabe si podrá inscribirlo para hoy.