Una oportunidad (18:15)

El Málaga CF tiene una oportunidad brillante para dar un golpe sobre la mesa en la clasificación y, quizá más importante, a sus propios fantasmas cada vez que sale lejos del calor de su hogar. Los blanquiazules visitan Cartagonova (18:15 horas), uno de los templos en los que más dificultades de hurto están encontrando los visitante, aunque no tanto como La Rosaleda. El Cartagena, tocado por los últimos resultados, espera a un Málaga con hambre.

Esa voracidad con la que los malaguistas daban la vuelta al marcador ante el Sanse es precisamente la que buscan generar fuera de casa. El Málaga se hace algo más pequeñito como visitante, cuando deja su morada y acude a otros lares. El jugador número 12 se hace notar pero los de José Alberto López deben encontrar ese equilibrio que evite que sean en vano las buenas sensaciones que dejan las batallas en La Rosaleda. Es lo que marcará las diferencias en una apretada clasificación que tiene los puestos de play off de ascenso a solo dos puntos.

El objetivo sigue siendo el mismo. Las lesiones están golpeando al equipo, sobre todo en la punta de ataque con Sekou Gassama y Pablo Chavarría, los 9 más naturales del equipo. Pero es quizá en ese momento, cuando las adversidades aparecen, cuando aparecen nuevos elementos. Roberto, que ya demostró su valía durante el tramo inicial de la temporada, se inventó este pasado jueves un cabezazo brillante, de delantero puro, que abre un camino a la esperanza tanto para él como para el equipo, hay 9. Lo mismo pasó con Antoñín, que ante el descanso otorgado a Kevin, demostró que está listo para sumar desde el extremo como asistente excelso.

Queda por ver si para este partido, menos de 72 horas después del último encuentro ante la Real Sociedad B, José Alberto opta por rotar en algunas posiciones como ha hecho con anterioridad, ya sea en el centro de la zaga con Lombán, la opción de Ramón por Escassi o Genaro o bien la entrada de Kevin por Paulino o Antoñín. Jozabed también podría volver a la mediapunta en lugar de Brandon o Roberto. Por alternativas no será, pese a las bajas sensibles en la enfermería.

El escaso descanso del equipo, con dos partidos en menos de 72 horas, puede hacerse notar

En frente estará un Cartagena que llega con algunas dudas tras sus últimos tres partidos, en los que enlaza dos derrotas y un empate, los dos primeros ante Eibar y Ponferradina y el último ante el Leganés. Llega además el equipo de Luis Carrión con varias bajas que comprometen su once como las de Tejera y De Blasis en el centro del campo. Sin ellos, Bodiger es fijo y otra alternativa puede ser el ex blanquiazul Clavería. No son los únicos en la enfermería, también están Nacho Gil, Kawaya, Gastón Silva y Luna. Ante el Leganés, Carrión dio descanso a teóricos titulares como Gallar, Rubén Castro, Dauda y Delmás por lo que apuntan al once inicial ante el Málaga.