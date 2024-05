Ramón, cambiado a los 20 minutos

La carrera de Ramón Enríquez sigue con la cruz de las lesiones. En su primera titularidad desde que hace un año cayera lesionado en Lugo, a posteriori se demostró que de gravedad, y con el brazalete de capitán después de tanto tiempo, el granadino volvió a pedir el cambio en el minuto 20 del duelo. Los problemas musculares abrasan una prometedora trayectoria que no acaba de consolidarse. "Molestias en el cuádriceps derecho. El jugador queda pendiente de pruebas médicas y de evolución", decía el club en su primera evaluación. De momento no está confirmado que haya lesión y se tiene esperanza en que hayan sido sólo unas molestias y que el jugador, por precaución y con la experiencia de este tiempo difícil, haya parado y evitado a tiempo algún problema más grave.

Con 23 años recién cumplidos, su historial de lesiones es preocupante. Desde el club se ha llevado con mimo su recuperación para evitar recaídas, como relataba Pellicer, que dejaba abierta la puerta a la titularidad en este partido en la víspera. "Se puede abrir esa posibilidad, pero no por ausencia de Manu. Ramón tiene que tener unos plazos. Esta es la semana en la que ha entrenado completa. En las anteriores entrenaba dos días y tenía uno de recuperación. No podemos ser egoístas. Ramón nos tiene que llegar en el mejor estado posible en el momento de la verdad. Es una posibilidad, pero no por la ausencia de Manu, sino porque está para dar el nivel que puede dar Ramón”, decía el de Nules en la sala de prensa. Desgraciadamente, su musculatura se volvió a resentir, aunque con la esperanza de que no sea nada grave.

Pendiente de su renovación

Todo llega en un momento en el que se hablaba sobre su continuidad, con final de contrato el 30 de junio. "Toma de contacto ha habido. Lo que tengo en mi cabeza es llegar al partido del domingo, llegar tranquilo y a su tiempo todo se dará sin ningún problema. Mientras tanto, tranquilo y disfrutando de esto. Ya se verá”, decía semanas atrás. Sobre si está vinculada a un posible ascenso, dio otra clave: "Hay cosas más allá de resultados. Es también sentirte querido, acompañado, que apuestan por ti y confían”.