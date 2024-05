Sangalli: Del play off y su papel en el Málaga CF

Luca Sangalli habló ante los medios de comunicación en una semana en la que ha vuelto a sentirse protagonista en el Málaga. Jugó después de un tiempo y tuvo la fortuna de marcar. Eso le ha servido para elevar su moral. También al equipo, de manera paralela, tras vencer al Antequera: “Semana bastante tranquila, hemos tenido otras más moviditas. Hicimos un buen partido y obtuvimos un buen resultado, que era lo que necesitábamos para encarar lo que viene. Veníamos de una racha negativa, sabíamos que no estábamos bien y que no acompañaban juego y resultados. Por suerte, justo en el momento decisivo, a dos semanas del play off, logramos hacer un buen partido en casa, reconciliarnos con nuestra gente y demostrar que competimos bien. Es la mejor medicina para lo que está por venir”.

“Aunque la racha no era buena, nos ha servido a nosotros para saber que podemos volver a estar a ese nivel y de cara a los play off podemos mantener ese nivel para conseguir el objetivo. A estas alturas ya no podemos andar con otras historias, el objetivo es el ascenso y vamos a pelear todo lo posible. Vamos a intentar llevarnos las eliminatorias”, continuó.

Un gol liberador

“El fútbol es un estado de ánimo y cuando no estás jugando, participando, todo es cuesta arriba. No estás cómodo, no estás con confianza. Volver a jugar unos minutos y marcar un gol me ha dado mucha confianza, espero poder aportar al equipo y ayudar a conseguir el objetivo”, comentó sobre su momento, añadiendo: "Es una temporada con altibajos. Empecé muy bien, contento, integrado en el equipo y siendo importante. Pero las lesiones tienen esto, que te cortan en el mejor momento y luego recuperarme me ha costado mucho, sobre todo después de la segunda, coger el ritmo que necesito para poder aportar. Por suerte el gol del otro día me da ese subidón. Contento de que haya llegado a tiempo para lo que es realmente importante”.

En la última jornada confía en seguir la senda: “Todo pasa por confirmar ante el Castilla lo que hicimos ante el Antequera. Es importante conseguir los tres puntos y acabar con 70, que nos puede dar un empujón moral. Es cierto que pensamos en el play off pero teniendo presente que tenemos un partido el sábado. Los filiales son equipos particulares. El Real Madrid ha conseguido pocos puntos para lo bien que lo han hecho esta temporada. Tienen mucha calidad. Tenemos que tirar un poco de nuestra experiencia para decantarlo de nuestro lado”.