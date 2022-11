Cómo y dónde ver en TV el Real Zaragoza-Málaga CF

Dos históricos del fútbol español, Real Zaragoza y Málaga CF, se dan cita esta decimosexta jornada de la Liga SmartBank para revertir sus dinámicas negativas. Después del parón copero toca cambiar al chip liguero, donde los blanquiazules llegan una jornada más cerrando la clasificación de la categoría de plata y los maños se ubican en la decimosexta posición tras sufrir dos derrotas consecutivas. Todo lo que no sea ganar para el combinado de Fran Escribá, quien realizará su debut liguero en el banquillo zaragozano, podría hacerle pisar la zona roja de la tabla al final de la jornada. Aunque para eso deben hacer los deberes Lugo y Mirandés.

Tocará esperar para ver cómo reacciona La Romareda, campo donde los blanquiazules no pierden desde 2010, después de la eliminatoria copera de los suyos ante el Diocesano, conjunto de Segunda Federativa. Un ambiente hostil podría favorecer al plantel de Pepe Mel, eso si no motiva más aún a un conjunto local que llega avergonzado. Respecto a las bajas, el equipo de Martiricos no contará en su convocatoria con Álex Gallar, Alfred N'Diaye, Andrés Caro o Ramón Enríquez. Mientras que recupera a Luis Muñoz de su lesión, Esteban Burgos de su sanción y Fran Villalba de la cláusula del miedo que le impidió medirse ante su exequipo, el Sporting de Gijón.

Sin embargo, la escuadra local no contará con su guardameta titular, el argentino Cristian Álvarez, quien se lesionó del codo. El técnico valenciano confirmó en la rueda de prensa previa que no iba a desvelar quien sería su sustituto bajo los tres palos. Por lo tanto, tocará esperar a la hora del encuentro para desvelar la gran duda en el once blanco. A todo esto también se suma que el colegiado del encuentro, Mateo Busquets Ferrer, es un debutante en esta categoría. Todavía no conoce lo que es arbitrar al conjunto de Martiricos, aunque si coincidió ya en el césped con el Real Zaragoza, a quienes dirigió en su derrota a domicilio ante el Racing de Santander.

Llama la atención sus datos, en los siete encuentros que ha dirigido esta temporada, pues ningún conjunto visitante obtuvo los tres puntos. Partido interesante, las estadísticas están para romperse y alguna lo hará: ¿será el Málaga el primer equipo visitante en vencer con el balear arbitrando o La Romareda verá a su equipo imponerse a los costasoleños 12 años después? Toca disfrutar de un partido cuyo cartel es inmejorable, pues ambos conjuntos llegan con las espadas por todo lo alto. Necesitados de sumar un más tres urgente en su casillero para cambiar la dinámica.

Fecha y horario

El partido entre el Real Zaragoza-Málaga CF se disputa este domingo 18 de noviembre a las 21:00 horas en La Romareda.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver a través de Movistar LaLiga Smartbank (Dial 54).