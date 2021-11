El abanderado Brandon Thomas

Pasada la medianoche, Brandon Thomas departía a la salida de La Rosaleda con un grupo de aficionados y allí le aguardaba su familia, su abuelo, del que se acordaba a la hora de dedicar el gol que había metido y que le había dado los tres puntos al Málaga, lugar donde ha caído de pie. Se fabricó de la nada un penalti que él mismo transformó para tumbar al Tenerife. Tres puntos importantísimos. "Agradezco a mi familia, sobre todo mi abuelo, lo que han hecho durante muchos años, ir diariamente a Palma a entrenar y volver a casa a las 9 de la noche, acompañarme a todos los partidos", decía el delantero malaguista en un reconocimiento que tuvo tiempo atrás en su Cala D'Or natal.

Hijo de un londinense y una granadina que se conocieron en Mallorca, un pub que la familia de Thomas tenía en la isla fue el origen de la historia. Apariencia y nombre inglés, pero toda su vida en España. Y Málaga parece un sitio especial para él. "Estoy contento con los tres puntos, mi abuelo estaba en el campo y para ellos. Ahora los tengo cerquita, que puedan venir a verme cada fin de semana es importante, sobre todo mi abuelo, porque por él soy quien soy hoy en día, poder dedicárselo me pone muy contento", explicaba el atacante tras el partido. Su abuelo completaba con él cada día la hora de ida y la hora de vuelta desde donde vivían, en la otra punta de la isla, a Palma para que entrenara con el Mallorca. Brandon no olvida.

El delantero marcó su tercer gol esta temporada. No parece un jugador al que le sobren los goles, pero en el campo realiza un trabajo impagable. Es dinámico, se mueve por todo el frente de ataque y no escatima nada en su trabajo defensivo, algo que garantiza minutos con los entrenadores. Además, sus tres tantos han dado cuatro puntos, los empates ante Zaragoza y Valladolid y la victoria ante el Tenerife. No marcó en las ocho primeras jornadas, pero después ha marcado tres en las ocho siguientes. Iguala con Paulino como máximo realizador. "No soy un delantero centro al uso, pero todas las temporadas que estuve en el fútbol profesional he marcado goles. En Mallorca fui máximo goleador, en Osasuna sin jugar muchos minutos metí cinco goles, en Girona en el poco tiempo que estuve antes de lesionarme también marqué dos o tres... Yo siempre me pongo la presión de marcar goles y dar asistencias, tengo que aportar en ataque, pero el gol no es lo más importante para mí. Tengo que ayudar al equipo, sea donde sea, eso me genera confianza estar acertado cara al gol", explica el jugador balear, que en las categorías inferiores del Mallorca formara pareja explosiva con Marco Asensio. Aquí ha apadrinado a Kevin, con el que celebra goles y se le ve una buena conexión, y ha sintonizado bien con los jóvenes y el núcleo duro del vestuario.

El penalti que se autogeneró y transformó generó controversia para los rivales, pero Thomas lo tenía claro. "Fue una jugada rápida, Javi me dobla por la banda y tiro hacia dentro. Pensaba que era falta, que era fuera del área. Noto el contacto, hubo contacto sí o sí, me lo decían mis compañeros también. Por suerte, fue dentro del área. Luego decidí tirarlo al centro. En Valladolid lo tiré a un lado y estaba seguro de que había visto los vídeos el portero, por lo que decidí cambiar. Lo tiré ahí y tuve la suerte de marcarlo y celebrarlo con la afición", explicaba un Brandon Thomas que daba valor a la victoria: "Sabíamos de la calidad del Tenerife, pero el equipo hizo un partidazo, sufrimos un poco más de la cuenta en los minutos finales en casa, pero en esta categoría hay que saber sufrir, estoy súper contento por los tres puntos".

"Estamos con mucha comunión, después de todo lo que ha pasado con la pandemia que puedan estar en el campo animando es muy importante. Se nota una barbaridad, no somos conscientes de lo que nos dan, del apoyo que nos transmiten aquí en La Rosaleda", explica sobre la afición Brandon Thomas, sobre el que hablaba José Alberto al final del partido: "Hizo un muy buen partido, como todo el equipo, demostramos una entrega, compromiso y solidaridad en todos los sentidos. Brandon fue un abanderado de todo lo que se vio”.

Manolo Gaspar también lo ve claro ese abanderamiento y ya ha comenzado a hablar con los agentes de Thomas para mirar más allá. Tiene una cláusula de renovación automática en caso de ascenso, algo que no se ve utópico ahora mismo pero sí muy complicado, y quiere avanzar el trabajo.