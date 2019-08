Fede Ricca firmó de manera oficial con el Brujas, cerrando así su etapa como jugador del Málaga. Lo hace para seguir creciendo, pero también ayuda al club con su traspaso. Porque hay maneras y maneras de salir de una entidad. El uruguayo ha escogido una de las mejores.

Tiene sentimientos sinceros el defensa charrúa, capitán la temporada pasada y uno de los más comprometidos del vestuario en las últimas fechas. Pero antes de convertirse en pasado, quiso despedirse con una emotiva carta que compartió en sus redes sociales.

La carta íntegra de Ricca

"Hola malaguistas, me dirijo a todos ustedes mediante estas palabras para decirles una y mil veces: ¡GRACIAS! Llegué hace tres años y medio desde muy lejos a esta hermosa cuidad y este gran club y desde el primer momento me acogieron como uno más, durante todo este tiempo me tocó vivir buenos y malos momentos en los cuales siempre me he brindado al máximo tratando de dar siempre lo mejor de mí desde el compromiso y profesionalidad. Me han enseñado y he aprendido a vivir y a sentir como un malaguista y he tenido el privilegio y la responsabilidad de llevar el brazalete de ese gran club, no tengo palabras para agradecerles todo el cariño que me han dado. Quiero agradecer a todos mis compañeros y cuerpos técnicos que he tenido durante estos años; a la afición, que son increíbles y han estado en todo momento haciendo vivir cosas inolvidables; y en especial a cada trabajador del club, del primero al último que cada día dan todo para que el Málaga CF sea mejor. Hoy me toca marchar pero siendo uno más de ustedes y siempre estarán en mi corazón. ¡GRACIAS!".