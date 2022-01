Los escenarios de ascenso que José Alberto puso como ejemplo

Esta misma semana José Alberto López utilizó una serie de ejemplos de las últimas temporadas que alimentaban la idea de que el Málaga está centrado en alcanzar al menos la sexta plaza y a partir de ahí subir como tapado. Otros conjuntos han logrado escapar de LaLiga SmartBank de esa manera, algunos tras una marcha errática y una recta final de curso con el suficiente impulso como para pasar dos rondas que siempre son de altísima tensión.

“Queda un mundo y va a haber sorpresas, que nadie de arriba crea que va a estar seguro en play off ni los demás que tenemos asegurada la categoría. Hay que llegar a los diez últimos partidos con opciones. Soñamos con estar en el play off y si entramos será con una dinámica ascendente y todos sabemos lo que pasó con el Elche, Valladolid, Rayo Vallecano… estaban como nosotros o peor y acabaron subiendo. No tenemos que mirarnos en nadie, centrarnos en nosotros”, dijo en una entrevista en COPE.

Las estadísticas están ahí y no son pocos los sextos y quintos que han logrado ascender finalmente. El Málaga es 11º con 31 puntos después de 23 jornadas, un escenario que se asemeja al del Elche de la campaña 2018/19. A estas alturas también era 11º aunque con 32 puntos. Sumó 61, los justos para meterse sexto. El año pasado el Rayo Vallecano también subió desde la sexta plaza, pero iba cuarto con 40 puntos tras las dos primeras citas de la segunda vuelta.

Caminando hacia atrás, en la 2018/19 el Mallorca ascendió como quinto (69 puntos) cuando en la jornada 23 era octavo con 34. En la 2017/18 también fue el quinto el que logró el preciado premio de subir a Primera. El Valladolid, que era noveno con 35 puntos a estas alturas, logró sumar 67 puntos antes de afrontar sendas eliminatorias. Así que en el caso de los pucelanos sí se puede ver algún posible paralelismo.En la 2015/16 también se llevó un sexto el gato al agua. Fue Osasuna, pero en la 23 ya era un firme candidato (quinto con 38 puntos) y finalizó con 64 puntos. Algo más atrás, en la 2013/14, fue el Córdoba quien ascendió remontando de una octava posición con 33 puntos a la séptima con 71 (jugó play off porque uno de los clasificados por delante era el filial del Barcelona).

Para colarse en esta fiesta el Málaga está obligado a sumar muchos triunfos antes de encarar la recta final.