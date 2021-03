La posible alineación del Málaga CF ante el Tenerife

Comentaba en su rueda de prensa previa al Málaga-Tenerife Sergio Pellicer que se está llevando al límite a los jugadores en el plano físico y emocional, huía de eso del "once de carrerilla". Pero no puede negar, sin embargo, que ha encontrado el modo y las piezas y hay pocos motivos para el cambio. En principio, salvo algún problema de última hora o una de sus clásicas rotaciones en portería, la alineación será la misma que sirvió para ganar al Logroñés la jornada pasada.

"Además de tener pocos profesionales somos de los que menos rotaciones hemos hecho, pero porque vamos al límite a nivel físico y mental. Estos resultados hacen que puedas encontrar un once de carrerilla pero para mí no hay un once titular. Esto es una rueda. Hace dos meses había jugadores que no participaban y ahora lo están haciendo y son importantes. Tenemos que estar al límite", decía el técnico.

En principio no habría motivos para sentar a Juan Soriano, pero el tema de la rotación de porteros es algo que maneja de manera muy particular Sergio Pellicer. Tampoco andaba mal, todo lo contrario, Dani Barrio en su anterior turno. Por lo demás, no hay muchas dudas acerca de los titulares.

Línea de cuatro con Alexander González, Mejías, Juande y Matos. Por delante de ellos, Escassi. Una línea de cuatro en campo ajeno formada por Joaquín Muñoz y Rahmani en las alas y por dentro Jozabed y Luis Muñoz. El delantero centro, cómo no, será Caye Quintana.