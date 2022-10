Una primera titularidad soñada: gol y asistencia de Cristian

Cristian Gutiérrez tuvo un estreno soñado como titular con la camiseta del Málaga CF. El marbellí debutó el pasado fin de semana y esta jornada Pepe Mel no dudó en darle la oportunidad de salir de inicio ante el Lugo en un plan de partido en el que sería crucial, volviendo a apostar por extremos, con el canterano por la izquierda. La respuesta del joven, nacido en el 2000, fue la de materializar el 1-0 tras un error del meta local y asistencia de Rubén Castro, y devolvérsela en la segunda parte con un centro medido para que el delantero saciara su sed.

Demostró desparpajo, ganas y mucho desequilibrio por ese costado izquierdo en los 65 minutos que estuvo sobre el césped. La premisa de Mel fue clara, aprovechar su pierna natural, la zurda, para servir todos los balones que pudiera desde ese costado. La jugada funcionó a la perfección como quedó constante con el segundo blanquiazul. Pecó de entusiasmo quizás en un contragolpe donde probó el disparo desde el centro del campo cuando corrían varios blanquiazules en superioridad. Cosas del estreno también.

"Entiendo el fútbol como algo en que cuanto más amplio y ancho es el campo, más posibilidades tenemos. Ya echamos el ojo a Cristian cuando llegamos, le pusimos el otro día. Ante lo de Gallar ayer, no me tiembla el pulso en poner el chaval. Me ha devuelto la confianza, no solo por el gol, sino por el partido", explicaba Pepe Mel tras el partido sobre el canterano, del que alaba su descaro: "Cristian tiene desparpajo. Se ha agrandado y quería meter un gol de 60 metros. Me gustan que sean caraduras, que tengan desparpajo, que entrenen bien y lo dé todo. Como tiene calidad le saldrán bien las cosas".

Mel está demostrando con sus decisiones que los jóvenes pueden ser importantes, un incentivo para La Academia: "Si los chicos entrenan bien, tendrán oportunidades si lo hacen bien. Me da igual tengan que 40 o 15 años, el que vale vale, hay un trabajo de base en este club. Muy buenos entrenadores de base pero sí el del primer equipo no los pone eso se muere. Lo importante es que echen una mano, es importante para el club, les da confianza a todos".