La renovación de Genaro con el Málaga: "Está en manos de mis agentes"

La renovación de Genaro Rodríguez es uno de los temas que está sobre la mesa en las oficinas de La Rosaleda. Loren Juarros ya contó que hubo algún contacto con el capitán del Málaga. El sevillano prefiere ocuparse de otros asuntos. "Hubo la típica propuesta, pero está parado ahora mismo porque estamos centrados en esto. Hubo algo de contacto con mi agente. Estoy a la espera. Sólo me dijeron eso, que habían entablado la primera conversación y hasta ahí. No sé prácticamente nada. Yo al rendimiento personal y a merecérmelo. Ojalá, yo ya lo he dicho, me gustaría quedarme lógicamente. Nada más, centrado en el equipo y en sumar para lograr el objetivo, estamos aquí para eso”, contó en una entrevista en 7TV.

Acerca de las opciones de ascenso, Genaro no tira la toalla: “Mientras las matemáticas lo digan… Tenemos las ideas claras. Tenemos que ganar todos los partidos que quedan, sino, no perderlos. Dependemos de nosotros mismos en cierto modo. Estamos haciendo una buena temporada. Tenemos claro el objetivo y si no se puede de primeras, al play off a muerte”.

Quiere que la afición no se impaciente a pesar de que entiende que se enfaden cuando el equipo no gana: "Le mandaría un mensaje de tranquilidad a la gente. Valorar que estamos bastante bien posicionados, que estamos terceros. Nos están alentando cada fin de semana y eso es de agradecer. Llevamos siete u ocho partidos sin perder. Cinco partidos con puerta a cero. Que los rivales tengan que sudar sangre para llevarse algo de La Rosaleda".

De Ramón Enríquez

“Hizo una segunda parte excepcional, volvió a sentirse futbolista que es importante en lo futbolístico pero sobre todo en lo mental. Fue una alegría enorme para él y para todo el equipo, que somos lo que sabemos lo que ha pasado”.

Roberto y sus cualidades

“Tenemos que explotar las virtudes de Roberto. Yo le meto caña en los entrenamientos para que entre más por el primer palo, por la envergadura que tiene y el timing. Hay que colgarle más balones. A veces se puede encontrar un poco solo, pero lleva 13 goles. Eso no se lo han regalado”.