El tiempo para el Granada-Málaga CF

El Granada y el Málaga se miden este sábado 6 de abril (18:00 horas, Movistar Partidazo) en un derbi que puede estar marcado por las condiciones meteorológicas. Se espera que el tiempo no acompañe a la hora del partido, donde hay un 100% de probabilidades de lluvia y se estima que habrá una máxima de 6-7 de grados.

Están muy pendientes del tiempo los malaguistas, que están preparando un desplazamiento en masa para el partido y se calcula que acudirán más de 2.000 seguidores blanquiazules, entre peñas y particulares. El agua no dará tregua, según está previsto en todo el fin de semana.

En el tramo que va desde las 00:00 horas hasta las 6:00, la posibilidad de chubascos es del 80% y la máxima estimada, de 3 grados. Entre las 6:00 y las 12:00, los termómetros ascenderán hasta los 10 de máxima, empezando ya el 100% de lluvia. De 12:00 hasta las 00:00 horas del domingo, las temperaturas se moverán entre los 6 y los 7 grados centígrados. Todo, siempre, según la AEMET.

Del tiempo habló también en su rueda de prensa previa Juan Ramón Muñiz: "Tenemos ambiente del norte, llueve pero no hace frío. Es bueno porque el campo estará rápido. Se va a haber un buen espectáculo. Agradecemos el apoyo de la afición. Tenemos que exigirnos para devolver el apoyo que hacen con el viaje y en que todos juntos somos mucho más fuertes".

También Diego Martínez se pronunció al respecto: "Las circunstancias no las podemos elegir, lo que sí podemos elegir es nuestra actitud hacia las circunstancias, y creo que la actitud del equipo es excelente. Evidentemente, tendremos que adaptarnos a la lluvia, al viento, al frío, sobre todo me sabe mal por la gente. A no ser que llueva muchísimo, creo que el campo va a aguantar, pero sí me sabe mal por el ambiente. Al descubierto siempre es más desagradable, pero el equipo no va a pensar en las circunstancias y sí en tener la mejor actitud posible para competir y para luchar".