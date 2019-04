Ronda no tendrá este año cursos de verano de la UMA

Ronda, otrora referencia de los cursos de verano en Andalucía y habitual en los informativos nacionales por sus ponentes, no tendrá este año esta actividad debido a la deuda que arrastra el Ayuntamiento del municipio, según confirmaron fuentes de la Fundación General de la Universidad de Málaga (UMA), que en los últimos años ha sido la responsable de su organización tras la marcha de la Universidad Complutense y la Universidad Rey Juan Carlos, ambas de Madrid.

La denuncia la realizó este martes la edil del Partido Popular (PP), Carmen Martínez, que advertía sobre la existencia de una reclamación por parte de la UMA y la posibilidad de que este año no hubiese cursos de verano en la ciudad del Tajo. De hecho, mostró un documento de la página de la propia universidad en la que se promociona esta actividad y en la que ya no aparecen los cursos para Ronda.

En este sentido, sostuvo que cuando llegaron al Gobierno municipal en 2011 encontraron una deuda de 350.000 euros con la universidad malagueña por este concepto, tras lo que se estableció un calendario de pagos, señalando que “María Paz Fernández cumplió con el calendario de pagos establecido”.

“Nos van a dejar sin 18 años de antigüedad que tienen estos cursos de verano”, afirmó Martínez, que responsabilizó al actual Gobierno municipal de lo ocurrido, señalando que “este es el resultado de un Gobierno socialista y de Izquierda Unida que practican una política de tierra quemada y que lo único que van dejando a su paso es un lastre para la ciudad”.

Además, la edil aseguró que desde la Fundación General de la UMA les habían transmitido que la alcaldesa de la ciudad, Teresa Valdenebro, se había desentendido de este asunto. “Ni está, ni se le espera”, afirmó Martínez.

Mientras tanto, desde el Ayuntamiento, el delegado municipal de Economía, Álvaro Carreño, reconocía que debido a un error en la confección del presupuesto municipal no se habían podido abonar los 22.000 euros correspondientes a la organización de los cursos del pasado año, aunque se espera poder realizar una modificación de crédito para efectuar el abono de los mismos.

Por otra parte, Carreño reconocía la existencia de otra deuda reclamada por la universidad, aunque afirmó desconocer la cantidad exacta, eso sí, afirmó que dicha deuda se había generado en otra época y no durante el actual Gobierno municipal.

No obstante, desde la Fundación de la Universidad de Málaga fijan la deuda en un total de 91.000 euros, al tiempo que aseguran que no han tenido respuesta a los reiterados requerimientos que se han realizado para tratar de solucionar este asunto antes de tomar la decisión de no realizar cursos de verano este año en Ronda.