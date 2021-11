'Company', un estreno en el Teatro del Soho al calor de la familia y los compañeros

Llegó la gran noche, el esperado estreno. La primera de las muchas funciones en las que el nutrido elenco de Company se subirá a las tablas del Teatro del Soho CaixaBank para compartir con el público, seguro que entregado, la comedia musical creada por Stephen Sondheim y dirigida y protagonizada por Antonio Banderas. Dos años después de la inauguración del nuevo espacio con A Chorus Line y con una pandemia de por medio, el regreso a una obra de gran formato se antojaba una fecha propicia para la celebración.

Por ello, se colocó de nuevo la alfombra roja y, aunque con mucho menor despliegue que en 2019, se hizo un photocall con los invitados más ilustres. Esta vez sin orquesta ni paseíllo desde el hotel Valeria. Pero con una intención similar. Arropar al malagueño en su nuevo proyecto teatral.

“Es un momento muy especial, porque aunque mantuvimos el teatro abierto fue con restricciones que hacían difícil sustentar los shows que hemos traído y prácticamente hemos perdido dinero con todos”, comentó Antonio Banderas a su llegada al teatro. “Aunque nuestro proyecto no está diseñado para ganar dinero, esa es la verdad. El objetivo es ofrecer la búsqueda de la excelencia, a pesar de que eso no siempre garantice el éxito, esa es la grandeza y la miseria de nuestra profesión”, agregó.

Banderas, que estuvo arropado por su familia, por su hija Stella y la hermana de ésta, Grace Johnson y por su pareja, Nicole Kimpel, considera que “detrás de lo que ofrecemos en Company hay un trabajo muy serio de una obra muy complicada de Stephen Sondheim, pero que abre una puerta a un musical mucho más teatral, mucho más reflexivo que otro tipo de musicales que se ha venido haciendo en España los últimos 15 años, contra los cuales no tengo nada, que conste, pero esto es otra cosa”.

El actor y director señaló que “es divertido, la gente se va a reír mucho, también emociona, pero además hay una reflexión muy seria sobre la capacidad o incapacidad del ser humano para comunicarse con los demás o para comprometerse”. Algo que no le ha faltado al malagueño.

“Nuestro compromiso artístico es tener 26 músicos en escena, eso no se ve ni en Broadway. La compañía es inmejorable, desde Marta Ribera pasando por Anna Moliner, Silvia Luchetti, Dulcinea Juárez, Lorena Calero, María Adamuz, todas han sido cabezas de cartel en la Gran Vía. Ponerlas juntas no es fácil y probablemente no ocurra más. Estoy encantado, es como si nos hubieran regalado un Ferrari”, afirmó.

Después del posado de todos los actores y actrices del reparo –Marta Ribera, María Adanuz, Lorena Calero, Lydia Fairén, Dulcinea Juárez, Silvia Luchetti, Anna Moliner, Julia Möller, Roger Berruezo, Albert Bolea, Paco Morales, Carlos Seguí y Rubén Yuste– los primeros invitados en llegar fueron el actor Raúl Peña, el pintor Antonio Montiel y el artista plástico José Luis Puche.

Pasaron a continuación por la alfombra roja el pintor Andrés Mérida, el humorista Manolo Sarria, el deportista Carlos Cabezas, los diseñadores Montesco y la presentadora y responsable de la división de televisión de Teatro del Soho, María Casado.

El barítono Carlos Álvarez, el actor Lluís Homar y el cantante Zenet también acudieron al estreno. Al igual que la modelo Nieves Álvarez y la ex modelo y empresaria Remedios Cervantes. Los actores Virginia Muñoz y Juanma Lara y la modelo y presentadora Rocío Madrid asistieron a la cita junto a Miriam Díaz Aroca, Belinda Washington, Pasión Vega, Raúl Sender, el torero Javier Conde, el actor Carlos Hipólito y la actriz Mapi Sagaseta, el cineasta Ignacio Nacho y los presentadores Domi del Postigo y Rafael Cremades. Cerraron el photocall Santiago Segura y Florentino Fernández.