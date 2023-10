Un centenar de actividades en un mes, el Moments Festival llena Málaga de cultura alternativa

Un grupo de amigos con una pasión clarísima, la cultura y las artes, decidió seguir la corriente del "hazlo tú mismo" y no esperar a que instituciones o grandes entidades trajeran a Málaga las propuestas de las que querían participar. Así que decidieron fundar Moments, el Festival Internacional de Subculturas Populares Contemporáneas & Artes Visuales. Desde entonces, ellos han sido los promotores de actividades muy diversas que solían tener poco hueco o ninguno en la programación habitual. El evento, que cumple una década en Málaga, llenará la ciudad hasta el 18 de noviembre con casi un centenar de actividades en una treintena de espacios diferentes. También se celebra en Sevilla, del 23 al 28 de octubre, y en Madrid, del 21 al 25 de noviembre.

"Esto parte de tres o cuatro amigos que veíamos que faltaban algunas temáticas en la agenda cultural malagueña y queríamos rellenar ese hueco, nuestras propuestas son únicas, el público no las va ver en ningún otro espacio, ni en la ciudad ni fuera de aquí porque buscamos eso, las exposiciones son todas estrenos, las obras no se han exhibido anteriormente y algunas se realizan para este festival", comenta Juanjo Fuentes, director del Moments Festival.

Exposiciones de arte, talleres de formación y masterclass, presentaciones de libros, conciertos, recitales de poesía, eventos benéficos, entregas de premios, muralismo de arte urbano de gran formato y alguna fiesta. Como relata Fuentes, se aborda una gran cantidad de temáticas como "fotografía, diseño gráfico, pintura, ilustración y todo lo relacionado con sus nuevas corrientes, desde el tatuaje a los comics o la caligrafía, música, skateboard, surf, artes escénicas...". Y detalla el director que "el 90% del festival es gratuito, a excepción de algunos talleres y conciertos".

La fotografía ocupa un lugar muy destacado, con actividades de fotografía documental, de calle, de moda, y también los talleres como los de cerámica artística, cestería, moda o animación digital. "Tendremos estrenos en España de cine documental relacionado con las culturas y las artes, conciertos de jazz, de flamenco, de indie, de rock", agrega Fuentes.

Uno de esos momentos destacados será el de este viernes 20 de octubre en la Sala Marte, en la Malagueta. Cinco bandas tocarán en directo para celebrar los diez años de este festival. Los estadounidenses The Messthetics, la nueva banda formada por miembros de los míticos Fugazi, uno de los grupos más influyentes e importantes de la historia de la música rock-punk, que vienen por primera vez de gira a España y recalarán en el Moments Málaga. Los acompañan los austríacos Mother’s Cake y los malagueños Notes to myself, Sorry Kini y Have Fun. Todavía hay entradas, que se pueden adquirir a través de la web.

Otro de los eventos destacados en la capital malagueña será la realización de uno de los murales más grandes que se han realizado hasta la fecha en Málaga sobre la fachada de un edificio. El artista Iker Muro, MurOne, regresa a Málaga para plasmar su creación en el colegio público Rectora Adelaida de la Calle, en el distrito de Teatinos, del 13 al 17 de noviembre.

Uno de los artistas internacionales que el Moments trae por primera vez a Andalucía es el diseñador, ilustrador y artista estadounidense, Jeremy Fish, quien inaugura exposición (este miércoles a las 19 horas) e impartirá un workshop en (el viernes 20) en Málaga, con el patrocinio del Área de Cultura del Ayuntamiento.

La obra del artista Jeremy Fish está estrechamente ligada al tejido cultural de San Francisco, donde lleva viviendo más de 20 años. Además de su arte público y sus frecuentes exposiciones en la ciudad, Fish, que visitará por segunda vez España, exhibe su trabajo en galerías de todo el mundo. Igualmente, realiza ilustraciones artísticas y diseña monopatines, murales, zapatillas de deporte y camisetas, como la que ha realizado ad hoc para el festival por el aniversario de uno de los bares míticos malagueños, el Drunkorama.

Entre los platos fuertes está también la fotógrafa polaca, afincada en Los Ángeles, Magdalena Wosinska, considerada una de las más importantes de la escena actual contemporánea, que inaugura en el Centro Cultural MVA (el jueves 19 de octubre) la exposición ‘In Between Life’, estreno mundial del Moments.

La muestra es una retrospectiva compuesta por más de un centenar de sus imágenes más icónicas que explora temas como la resilencia, el empoderamiento femenino o la cultura pop y urbana, siempre desde una visión fresca y rebelde. Magdalena empezó a tomar fotos en la adolescencia, coincidiendo con su llegada a Estados Unidos desde Polonia y, desde entonces, ha ido componiendo un diario personal que condensa el espíritu de una época, y un imaginario propio de una potencia y frescura inauditas.

Por otro lado, el Moments inaugura este 2023 en Málaga el I Ciclo Designarium. Tales from the creativity, un encuentro para los amantes del diseño gráfico y la creatividad que engloba cinco conferencias con algunos de los principales nombres de este sector a nivel nacional, como David Heoffs (Bandiz Studio), Ingrid Picanyol y Olga Capdevila, Jorge Primo y Borja Garmendia de Pensando en Blanco. Así, con el patrocinio del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga y llevado a cabo conjuntamente con bRIDA, el ciclo tendrá lugar el 11 de noviembre en el Colegio de Arquitectos de Málaga.

Otra novedad será el estreno del singular ciclo Electroversos. Poesía y Modulares que reúne a seis poetas y seis músicos tanto en Sevilla como en Málaga para que la música electrónica converse con la poesía.